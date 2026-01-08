تحقيقات موسعة في استيلاء نصاب على أموال المواطنين بوهم تسييل أرصدة التمويل

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالاستيلاء على أموال 32 مواطنا عقب استدراجهم للحصول على بياناتهم.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على أحد الأشخاص لمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاستيلاء على بياناتهم وأموالهم، عقب ارتكابه 32 واقعة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام المتهم بالترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي لقدرته على تسييل أرصدة المواطنين في تطبيقات التمويل والتقسيط الإلكتروني، واستدراجهم للحصول على بياناتهم الخاصة وتنفيذ المعاملات، ثم الاستيلاء على الأموال لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ولديه معلومات جنائية سابقة. وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة وعدد من شرائح الاتصال، بعضها يحتوي على محافظ إلكترونية استخدمها في نشاطه الإجرامي.

وأقر المتهم أمام الجهات الأمنية بقيامه بالاحتيال على 32 مواطناً بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.