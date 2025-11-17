قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط المتهم في واقعة التحرش الشهيرة بأخميم في سوهاج

المتهم أثناء الواقعة بسوهاج
المتهم أثناء الواقعة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، من ضبط عامل تورط في واقعة تحرش غريبة من نوعها، عقب استدراج فتاة في وقت الفجر باستخدام إلقاء الطوب وإيحاءات فاضحة من داخل منزل تحت الإنشاء، في حادثة أثارت قلق الأهالي بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تقدمت فتاة شابة ببلاغ رسمي إلى ديوان مركز شرطة أخميم، أفادت فيه بأنها فوجئت بسقوط قطع طوب باتجاه شرفة منزلها فجرًا، وعندما خرجت لتفقد مصدر الصوت، شاهدت المتهم مختبئًا خلف جدار بمنزل تحت الإنشاء، وهو يقوم بإيحاءات مُخلة محاولًا لفت انتباهها.

وأضافت الفتاة في بلاغها أنها واجهته بالتوبيخ، إلا أنه واصل فعلته، بل استمر في إلقاء الطوب كلما دخلت إلى منزلها، لافتة إلى أنها وثقت الواقعة كاملة عبر هاتفها المحمول بعد ملاحظتها إصراره على التحرش بها رغم صراخها واستغاثتها، مؤكدة أنه كان يُخفي نصف وجهه بشال أثناء ارتكاب أفعاله.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتم فحص مقاطع الفيديو والصور والاستماع إلى أقوال الشاكية.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية العامل المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج أخميم تحرش

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
كيا تيلورايد 2027
