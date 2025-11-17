خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

شهدت إحدى قرى مركز طما شمال محافظة سوهاج جريمة قتل صادمة، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف لغز العثور على جثة عامل داخل منزله، ليتبين أن زوجته وعشيقها وراء ارتكاب الواقعة، بعد أن خشيا انكشاف علاقتهما غير الشرعية.

البداية بلاغ غامض.. وشكوك تهدم رواية الزوجة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بالعثور على جثة عامل داخل منزله بإحدى القرى بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على جثة المدعو (م. أ. ع. أ، 33 عامًا، عامل)، ملقاة داخل المنزل، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وخلال استجواب الزوجة، زعمت أن زوجها تُوفي نتيجة صعق كهربائي أثناء قيامه بإصلاح الغسالة، إلا أن والد المجني عليه نفى هذه الرواية، مؤكدًا أنه رأى شخصًا يركض في الشارع وقت وقوع الحادث، ما أثار الشبهات ودفع الأجهزة الأمنية لتكثيف تحرياتها.

اعترافات تكشف خيانة.. وتحقيقات تسقط رواية الصعق

وبتكثيف جهود البحث والانتقال إلى مسرح الجريمة وفحص الملابسات، تبين وجود تناقضات في أقوال الزوجة، ومع مواجهتها بالدلائل الفنية وتقارير المعمل الجنائي، انهارت واعترفت تفصيلًا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع عشيقها.

وقالت المتهمة في اعترافاتها إنها كانت بصحبة عشيقها داخل المنزل لحظة دخول زوجها فجأة عليهما، فاعتديا عليه بالضرب وصعقاه بالكهرباء حتى فارق الحياة، ثم اختلقت رواية الصعق أثناء إصلاح الغسالة لإبعاد الشبهات عنهما.

القبض على العشيق في الجيزة.. والجريمة تُغلق باعترافات كاملة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء العشيق بمحافظة الجيزة، حيث نُفّذت مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة طما، وبمواجهته، اعترف بمشاركته في تنفيذ الجريمة بنفس التفاصيل التي أقرت بها الزوجة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.