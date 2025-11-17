حبس الزوجة وعشيقها في إنهاء حياة عامل بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس زوجة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهما بقتل زوجها داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

في جريمة هزّت المنطقة بعدما كشفت الأجهزة الأمنية تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة خوفًا من افتضاح علاقتهما غير الشرعية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بالعثور على جثة عامل داخل منزله.

وعقب انتقال قوة من رجال المباحث، تبيّن وجود جثة المدعو (م. أ. ع. أ، 33 عامًا، عامل)، ملقاة داخل منزله، وتم نقلها إلى المشرحة لعرضها على الطب الشرعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وخلال استجواب الزوجة، ادعت في البداية أن الوفاة حدثت نتيجة صعق كهربائي أثناء محاولة الزوج إصلاح الغسالة، إلا أن الفريق الأمني لاحظ تناقضات في أقوالها.

كما اعترض والد المجني عليه على تلك الرواية مؤكدًا رؤيته لشخص يركض بالقرب من المنزل وقت الواقعة، ما دفع أجهزة المباحث لتكثيف التحريات.

وكشفت جهود فريق البحث أن الزوجة كانت على علاقة غير شرعية بشخص من محافظة الجيزة، وأنه كان يتردد عليها أثناء غياب الزوج، ومع تضييق الخناق عليها ومواجهتها بالأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي، انهارت واعترفت بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع عشيقها بعدما ضُبطا معًا داخل المنزل لحظة وصول الزوج المفاجئ.

وأوضحت المتهمة أن المتهم الثاني اعتدى على الزوج بالضرب وصعقه بالكهرباء حتى فارق الحياة، ثم اتفقا على اختلاق رواية الصعق الكهربائي لإبعاد الشبهات عنهما.

وعقب تحديد مكان هروب العشيق في إحدى مناطق الجيزة، نجحت مأمورية أمنية في ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة طما، وبمواجهته اعترف بجريمته، مؤكدًا صحة ما ورد في اعترافات الزوجة.

وبعد عرضهما على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة استكمال التحريات، وإعداد تقرير الصفة التشريحية النهائي للجثمان تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.