قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس الزوجة وعشيقها في إنهاء حياة عامل بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس زوجة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهما بقتل زوجها داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

في جريمة هزّت المنطقة بعدما كشفت الأجهزة الأمنية تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة خوفًا من افتضاح علاقتهما غير الشرعية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بالعثور على جثة عامل داخل منزله.

وعقب انتقال قوة من رجال المباحث، تبيّن وجود جثة المدعو (م. أ. ع. أ، 33 عامًا، عامل)، ملقاة داخل منزله، وتم نقلها إلى المشرحة لعرضها على الطب الشرعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وخلال استجواب الزوجة، ادعت في البداية أن الوفاة حدثت نتيجة صعق كهربائي أثناء محاولة الزوج إصلاح الغسالة، إلا أن الفريق الأمني لاحظ تناقضات في أقوالها.

كما اعترض والد المجني عليه على تلك الرواية مؤكدًا رؤيته لشخص يركض بالقرب من المنزل وقت الواقعة، ما دفع أجهزة المباحث لتكثيف التحريات.

وكشفت جهود فريق البحث أن الزوجة كانت على علاقة غير شرعية بشخص من محافظة الجيزة، وأنه كان يتردد عليها أثناء غياب الزوج، ومع تضييق الخناق عليها ومواجهتها بالأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي، انهارت واعترفت بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع عشيقها بعدما ضُبطا معًا داخل المنزل لحظة وصول الزوج المفاجئ.

وأوضحت المتهمة أن المتهم الثاني اعتدى على الزوج بالضرب وصعقه بالكهرباء حتى فارق الحياة، ثم اتفقا على اختلاق رواية الصعق الكهربائي لإبعاد الشبهات عنهما.

وعقب تحديد مكان هروب العشيق في إحدى مناطق الجيزة، نجحت مأمورية أمنية في ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة طما، وبمواجهته اعترف بجريمته، مؤكدًا صحة ما ورد في اعترافات الزوجة.

وبعد عرضهما على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة استكمال التحريات، وإعداد تقرير الصفة التشريحية النهائي للجثمان تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس خيانة عشيق طما الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

أحمد سعد

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

ترشيحاتنا

أرشيفية

لامس جسدها.. زوج ضحية ممرض مستشفى عين شمس: زوجتي حكت كل حاجة |خاص

الفتاة

سابت البيت وهربت.. العثور على فتاة أسيوط المتغيبة

حريق - أرشيفية

إخماد حريق داخل فيلا بطريق المنصورية دون خسائر بشرية

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد