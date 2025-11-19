حياة كريمة| محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل الوحدات الصحية ومشروعات المياه والصرف

وجه محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، بالإسراع في تسليم وتشغيل الوحدات الصحية ومحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن دخول هذه المشروعات الخدمة في أسرع وقت؛ يعد أولوية قصوى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة ورفع جودة حياتهم.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، اليوم، بحضور المهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وممثلي مكتب دار الهندسة، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية السبع المدرجة في المرحلة الأولى للمبادرة، إلى جانب ممثلي مديريات الخدمات وشركات المرافق المختلفة.



واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، نسب التنفيذ في مختلف القطاعات، والمشروعات التي دخلت الخدمة بالفعل، وتلك التي انتهى تنفيذها ولم يتم تشغيلها بعد، والمشروعات الجاري استكمالها، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تجاوزها، موجهاً بعقد اجتماعات تنسيقية بين الوحدات المحلية والمرافق الخدمية لتسليم المشروعات المنتهية، وإنهاء أي تعارضات بين المرافق لضمان سرعة دخولها الخدمة.

وأكد المحافظ، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالريف المصري، مشددًا على أن المحافظة تضع كل إمكاناتها لدعم تنفيذ المشروعات بالمعدلات المطلوبة.

وقال المحافظ، إنه لن يسمح بأي تأخير في تنفيذ أو تشغيل أي مشروع يخدم المواطنين، والمتابعة الميدانية مستمرة يوميًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، لافتاً إلى أن رصف وتمهيد الطرق بالقرى المستهدفة سيشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث أن تحسين شبكة الطرق الداخلية أحد المحاور الرئيسية للمبادرة، لما له من تأثير مباشر على حركة المواطنين وخدمات الطوارئ والنقل.



وأكد المحافظ في ختام الاجتماع، أن العمل يجري بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المنفذة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع عن كثب الملاحظات الواردة من الأهالي والجهات المنفذة لتذليل أي معوقات فورًا، بما يضمن استكمال المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.