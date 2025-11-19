قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
محافظات

حياة كريمة| محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل الوحدات الصحية ومشروعات المياه والصرف

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
أ ش أ

وجه محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، بالإسراع في تسليم وتشغيل الوحدات الصحية ومحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن دخول هذه المشروعات الخدمة في أسرع وقت؛ يعد أولوية قصوى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة ورفع جودة حياتهم.


جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، اليوم، بحضور المهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وممثلي مكتب دار الهندسة، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية السبع المدرجة في المرحلة الأولى للمبادرة، إلى جانب ممثلي مديريات الخدمات وشركات المرافق المختلفة.


واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، نسب التنفيذ في مختلف القطاعات، والمشروعات التي دخلت الخدمة بالفعل، وتلك التي انتهى تنفيذها ولم يتم تشغيلها بعد، والمشروعات الجاري استكمالها، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تجاوزها، موجهاً بعقد اجتماعات تنسيقية بين الوحدات المحلية والمرافق الخدمية لتسليم المشروعات المنتهية، وإنهاء أي تعارضات بين المرافق لضمان سرعة دخولها الخدمة.

وأكد المحافظ، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالريف المصري، مشددًا على أن المحافظة تضع كل إمكاناتها لدعم تنفيذ المشروعات بالمعدلات المطلوبة.

وقال المحافظ، إنه لن يسمح بأي تأخير في تنفيذ أو تشغيل أي مشروع يخدم المواطنين، والمتابعة الميدانية مستمرة يوميًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، لافتاً إلى أن رصف وتمهيد الطرق بالقرى المستهدفة سيشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث أن تحسين شبكة الطرق الداخلية أحد المحاور الرئيسية للمبادرة، لما له من تأثير مباشر على حركة المواطنين وخدمات الطوارئ والنقل.


وأكد المحافظ في ختام الاجتماع، أن العمل يجري بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المنفذة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع عن كثب الملاحظات الواردة من الأهالي والجهات المنفذة لتذليل أي معوقات فورًا، بما يضمن استكمال المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.

محافظ سوهاج الصرف الصحي مياه الشرب

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

