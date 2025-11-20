بنك الاستثمار القومي يطلّع على أحدث المشروعات بجامعة سوهاج ويشيد بجودة التنفيذ

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المهندس عادل محمد اسماعيل مدير عام بنك الاستثمار القومي وأعضاء اللجنة للوقوف على أحدث تطورات الموقف التنفيذي في مشروعات الجامعة الجديدة، وحجم الأعمال ونسبة الإنجاز.

وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور ياسر عبد الفتاح امين الجامعة المساعد، ساره صلاح باحث ببنك الاستثمار القومي، عمرو هاشم مدير ادارة الحسابات، وأحمد محمود مدير إدارة التخطيط.

وأشاد “النعماني” بالتعاون المثمر مع بنك الاستثمار ودوره الهام في تمويل ودعم الخطة الاستثمارية للدولة من مشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

جامعة سوهاج

واضاف ان جامعة سوهاج الجديده تضم عددًا من المشروعات الجاري استكمال تنفيذها والتى ستكون فور انتهائها نقلة نوعية كبيرة للمحافظة ومحافظات الصعيد المجاوره.

والتي تشمل استكمال كليات جديدة وفرش وتجهيز مستشفيات جامعية لخدمة اهالينا من المرضي.

وذلك إلى جانب استكمال إنشاءات رياضيه دوليه لتعزيز الانشطة الطلابيه، مقدماً شكره لإدارة البنك على ما أبدوه من استعداد للتعاون في عمليات التمويل الحالية والمستقبلية لدعم المشروعات القائمة بالجامعة.

وقال المحاسب أشرف القاضي ان اللجنة قامت بجولة تفقدية للمشروعات بالمقر الجديد مصاحبة أعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة، ومهندسي الشركات المنفذه، شملت مبنى الإدارة المركزية، استكماب مبنى كلية الحقوق، مبنى كلية التربية الرياضية، مبني كلية طب الاسنان، مبنى الفصول وقاعات التدريس.

واستكمال مبنى مستشفى الجراحات المتخصصة، إلى جانب تجهيز مستشفى شفا الأطفال، وأخيراً صالة الألعاب الرياضية.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الفتاح ان ،اللجنة اعدت تقريرًا مفصلا على مدار ٣ ايام حول آخر تطورات الموقف النهائي للمشروعات الجديدة والإنجاز المحقق، والاعمال المتبقيه التي تستلزم توفير تمويل لها.

وأشاد بجهود الجامعة في إنجاز تلك المشروعات وتحقيق جودة نوعية بها، وما تمتلكه من الموارد البشرية المتميزة والمساحات الكبيرة بالمقر الجديد والتي يمكن استثمارها في المستقبل.