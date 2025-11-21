قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
مفاجآت هالاند وفوز إنجلترا.. ماذا تكشف التوقعات لـ مونديال 2026؟
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية
تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه|صور
تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.."القومي للإعاقة" يُشارك في احتفالية "رحلة بناء ذاتي"
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختفاء طالب في أخميم بسوهاج.. ووالدته : رجعولي ابني

الطالب يوسف عماد المتغيب بسوهاج
الطالب يوسف عماد المتغيب بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تسود حالة من القلق بين أسرة الطالب يوسف عماد فرج، البالغ من العمر 15 عامًا، والمقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025، عقب توجهه إلى محل والده بدائرة المركز، وعدم عودته إلى المنزل حتى الآن.

ماذا حدث؟

وحسب ما قالته الأم لـ"صدى البلد" فإن الطالب يوسف خرج من المنزل متوجهًا إلى محل والده كعادته، إلا أنه اختفى بشكل مفاجئ، ولم يصل إلى المحل، ولم يعُد إلى المنزل، ما دفع الأسرة للبحث عنه في كل مكان؛ بين الأقارب، والأصدقاء، والمحال التجارية، والمناطق المجاورة، دون نتيجة.

وأكدت الأسرة في بلاغها أن يوسف معروف بهدوئه وأخلاقه الطيبة، ولا يُعاني من أي مشكلات أسرية أو خلافات مع أحد، كما لم يسبق له التغيب عن المنزل؛ مما أثار حالة كبيرة من القلق والحيرة بين أفراد الأسرة.

وناشدت والدته وهي في حالة انهيار شديد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قائلة:" والله ما بنام من يوم ما فارقني ضنايا، واختفى من غير أي سبب.. نفسي أشوفه داخل علينا زي كل يوم.. رجّعولي يوسف".

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، حيث بدأت فرق البحث بفحص خط سير الطالب من المنزل وحتى محل والده، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، والاستماع لشهود محتملين، في محاولة للوصول لأي خيط قد يقود لمكان وجوده.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتواصل الجهات المختصة العمل على كشف ملابسات اختفاء يوسف، وسط دعوات الأهالي بسرعة العثور عليه وعودته سالمًا إلى حضن أسرته.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج اختفاء طالب مدير أمن سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تنهي حياة رجل يحمل سكينا في مطار سانت لويس

الرئيس الكوري الجنوبي في جامعة القاهرة

أصداء عالمية واسعة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية لجامعة القاهرة وإطلاق مبادرة SHINE

ترامب

إدارة ترامب تستعد لإجراء تغييرات محتملة في التشكيل الوزاري

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد