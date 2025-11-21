اختفاء طالب في أخميم بسوهاج.. ووالدته : رجعولي ابني

تسود حالة من القلق بين أسرة الطالب يوسف عماد فرج، البالغ من العمر 15 عامًا، والمقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025، عقب توجهه إلى محل والده بدائرة المركز، وعدم عودته إلى المنزل حتى الآن.

ماذا حدث؟

وحسب ما قالته الأم لـ"صدى البلد" فإن الطالب يوسف خرج من المنزل متوجهًا إلى محل والده كعادته، إلا أنه اختفى بشكل مفاجئ، ولم يصل إلى المحل، ولم يعُد إلى المنزل، ما دفع الأسرة للبحث عنه في كل مكان؛ بين الأقارب، والأصدقاء، والمحال التجارية، والمناطق المجاورة، دون نتيجة.

وأكدت الأسرة في بلاغها أن يوسف معروف بهدوئه وأخلاقه الطيبة، ولا يُعاني من أي مشكلات أسرية أو خلافات مع أحد، كما لم يسبق له التغيب عن المنزل؛ مما أثار حالة كبيرة من القلق والحيرة بين أفراد الأسرة.

وناشدت والدته وهي في حالة انهيار شديد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قائلة:" والله ما بنام من يوم ما فارقني ضنايا، واختفى من غير أي سبب.. نفسي أشوفه داخل علينا زي كل يوم.. رجّعولي يوسف".

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، حيث بدأت فرق البحث بفحص خط سير الطالب من المنزل وحتى محل والده، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، والاستماع لشهود محتملين، في محاولة للوصول لأي خيط قد يقود لمكان وجوده.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتواصل الجهات المختصة العمل على كشف ملابسات اختفاء يوسف، وسط دعوات الأهالي بسرعة العثور عليه وعودته سالمًا إلى حضن أسرته.