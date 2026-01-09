بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 3 حتى 9 يناير 2026، من لقاءات واجتماعات ومتابعة للملفات والمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة ميدانية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، أبرزها تفقد سيادته عددًا من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر شملت مستشفى الكرنك الدولي ومجمع الأقصر الطبي الدولي، كما قام سيادته بتسليم عدد من عقود مستحقي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان القومي للشباب بمدينة الطود.

وتفقد عددًا من مشروعات "حياة كريمة" بالأقصر، مؤكدًا أن المبادرة ليست مجرد مشروعات خدمية بل "فلسفة بناء" من أجل الإنسان المصري تنحاز لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وتمت الإشارة إلى أن هناك 670 مشروعًا، تم الانتهاء من الإنشاءات بها بنسبة 100%، و95% لمشروعات البنية التحتية.

وتفقد رئيس الوزراء محطة رفع صرف صحي "الرياينة" بمركز أرمنت، إلى جانب تفقده أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر، مشاهدًا عروضًا فنية بالمسرح الروماني بالبر الغربي.

وشملت الأنشطة، زيارة لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الأرثوذكسية في ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز مبدأ الأخوة بين جميع أبناء مصر، مؤكدًا أن هذه المناسبات تمثل دائمًا فرصة عظيمة لإظهار المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الجهود الحكومية الخاصة بتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، مؤكدًا أنه جارٍ استكمال الجهود الحكومية في هذا الشأن، بهدف الوصول إلى المستهدف البالغ 30 مليون سائح سنويًا، وذلك بعد الوصول في عام 2025 إلى رقم غير مسبوق بلغ 19 مليون سائح.

وأشار إلى متابعته لكافة إجراءات تطوير المطارات، وجهود الإسراع بالإجراءات المختلفة وتبسيطها في المطارات، وفي الوقت نفسه ما يبذله قطاع السياحة من جهود واسعة لزيادة أعداد الغرف.

وأجرى رئيس الوزراء لقاءً مع وزيرة التخطيط، لاستعراض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمت الإشارة إلى أن الإصدار الثاني شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، كما تستهدف السردية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وتهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة.