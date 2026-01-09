قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ 40% من مقاعدها
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
منتخب الكاميرون يسجل رقما تاريخيا في أمم إفريقيا
هخترع حجة وانزل بالراجل واطلع انت خلص.. تفاصيل جريمة بشعة في أسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 3 حتى 9 يناير 2026، من لقاءات واجتماعات ومتابعة للملفات والمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة ميدانية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، أبرزها تفقد سيادته عددًا من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر شملت مستشفى الكرنك الدولي ومجمع الأقصر الطبي الدولي، كما قام سيادته بتسليم عدد من عقود مستحقي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان القومي للشباب بمدينة الطود.

 وتفقد عددًا من مشروعات "حياة كريمة" بالأقصر، مؤكدًا أن المبادرة ليست مجرد مشروعات خدمية بل "فلسفة بناء" من أجل الإنسان المصري تنحاز لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وتمت الإشارة إلى أن هناك 670 مشروعًا، تم الانتهاء من الإنشاءات بها بنسبة 100%، و95% لمشروعات البنية التحتية.

وتفقد رئيس الوزراء محطة رفع صرف صحي "الرياينة" بمركز أرمنت، إلى جانب تفقده أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر، مشاهدًا عروضًا فنية بالمسرح الروماني بالبر الغربي.

وشملت الأنشطة، زيارة لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الأرثوذكسية في ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز مبدأ الأخوة بين جميع أبناء مصر، مؤكدًا أن هذه المناسبات تمثل دائمًا فرصة عظيمة لإظهار المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد.

 وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الجهود الحكومية الخاصة بتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، مؤكدًا أنه جارٍ استكمال الجهود الحكومية في هذا الشأن، بهدف الوصول إلى المستهدف البالغ 30 مليون سائح سنويًا، وذلك بعد الوصول في عام 2025 إلى رقم غير مسبوق بلغ 19 مليون سائح.

وأشار  إلى متابعته لكافة إجراءات تطوير المطارات، وجهود الإسراع بالإجراءات المختلفة وتبسيطها في المطارات، وفي الوقت نفسه ما يبذله قطاع السياحة من جهود واسعة لزيادة أعداد الغرف.

وأجرى رئيس الوزراء لقاءً مع وزيرة التخطيط، لاستعراض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمت الإشارة إلى أن الإصدار الثاني شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، كما تستهدف السردية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وتهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة.

نشاط رئيس الوزراء مجلس الوزراء مدبولي

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

حملة تفتيش

الدقهلية: المرور على 39 وحدة صحية من وحدات التطوير بالمرحلتين الأولى والثانية

جنازة

مات على سجادة الصلاة.. أهالي المنوفية يودعون أبَا وأبناءه ضحايا الغاز في شبرا الخيمة

جانب من الحدث

كشف ودواء بالمجان.. 400 منتفع بقافلة مجانية لدرب الأربعين بالوادي الجديد

بالصور

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

