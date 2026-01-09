قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكويت تحذر رعاياها في إيران: تجنبوا التواجد قرب أماكن التجمعات أو التظاهرات
بـ 75 جنيه .. شعبة الدواجن توضح السبب في ارتفاع الأسعار
السنغال تجتاز مالي وتنتظر الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار
نستعد بدنيًا.. تصريحات مدرب الجزائر قبل مواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
أستون فيلا وتوتنهام يتنافسان على ضم عمر مرموش
محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية وفاة السباح يوسف.. فيديو

سباح يوسف
سباح يوسف
محمد عبدالله

أذاعت النيابة العامة مرافعتها عبر صفحتها الشخصية في القضية رقم ٨٠٤٧ لسنة ٢٠٢٥ جنح ثان مدينة نصر المعروفة إعلاميًا باسم (السباح يوسف).

جاء ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.


وكانت  محكمة جنح مدينة نصر، قررت تأجيل ثاني جلسات محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة السباح الطفل يوسف محمد إلي 22 يناير للاطلاع .


 

تفاصيل القضية 
 

أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

ورد إلى النيابة العامة تقريرا مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك فأكدا خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق، وذلك على أثر فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.

وشهدت الطبيبة الشرعية بأن ما اتُّخذ قبله من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة -لم يشبها أي تقصير-، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال).

ووقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.

وإذ تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة على النحو سالف البيان، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.

كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، إزاء ما أظهرته تلك الواقعة المؤسفة من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية إدارة مسابقاتها، وإهمال جسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومنها القرار الصادر من وزارة الشباب رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية، من كافة القائمين على التنظيم من المسؤولين باتحاد السباحة، وكذا من نادي الزهور الرياضي المشارك بلاعبيه في البطولة، مع إفادة النيابة العامة بما ستؤول إليه تلك الإجراءات.

هذا، وتنعى النيابة العامة بكل الأسى والحزن فقدان الطفل البطل "يوسف" ، الذي كان مثالًا للجد والاجتهاد، ويمثل جيلًا من أبناء مصر الذين يسعون لرفع رايتها في المحافل الرياضية.

كما تهيب النيابة العامة بالمجتمع الرياضي بكافة أطيافه، ومسؤوليه، والقائمين على إدارة الأنشطة والمسابقات الرياضية، ضرورة الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة، والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات المنوطة بهم، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتصون مستقبلهم.

محكمة جنح مدينة نصر رئيس اتحاد السباحة الإهمال اخبار الحوادث

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

OnePlus Turbo 6

ون بلس تجهز لإطلاق سلسلة OnePlus Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

بالصور

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

