الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان سيتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية لكل دجاجة.

الإقبال على الدواجن في رمضان يرتفع بنسبة 25%

وأوضح أن الإقبال على الدواجن في الشهر الكريم يرتفع بنسبة 25%، وأن هذا الأمر قد يكون معه ارتفاع في الأسعار، ولكن إذا انخفضت مدخلات الإنتاج فسيكون معها انخفاض في الأسعار، موضحًا أن تكلفة كيلو الدواجن بالنسبة للمنتج اليوم تسجل 75 جنيه،وعندما يصل للمواطن يكون بأعلى من ذلك.

سعر الكتكوت وصل لـ35 جنيها

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر الكتكوت وصل لـ35 جنيها، لكن اليوم انخفض لـ 29 جنيه، لكن السعر العادل للكتكوت يجب إلا يرتفع عن 20 جنيه، وأن هذا الأمر يعتبر سببا من أسباب ارتفاع سعر الدواجن.

ولفت إلى أن أسعار البط والرومي والدواجن البلدي تتأثر بالتحركات والانخفاضات في الدواجن البيضاء، مؤكدا أن أي انخفاض يعقبه انخفاضات في أسعار الطيور البلدي بشكل عام.