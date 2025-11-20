قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة سوهاج: العلاقات المصرية الكورية تشبه علاقة الأخوة وتعكس شراكة استراتيجية متنامية

رئيس جامعة سوهاج بالمؤتمر الكوري
رئيس جامعة سوهاج بالمؤتمر الكوري
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات لقاء الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، بجامعة القاهرة، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر خلال الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات المصرية الكورية.

بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة.

جامعة سوهاج

واكد "النعماني" أن مصر وكوريا الجنوبية تربطهما علاقة خاصة تشبه علاقة الأخوة، والدليل هو   مصر أول دولة أفريقية يزورها الرئيس الكوري منذ توليه منصبه في يونيه الماضي،  مشيدا بالكلمة التي القاها الرئيس لى جاى ميونج عن عظمة التراث الإنسانى الذي تمثله مصر.

وأن العالم مدين لحضارتها التى قدمت إسهامات كبيرة للبشرية،و رغبته فى دفع العلاقات بين البلدين بقوة نحو المستقبل.

وقال النعماني انه بدعم ورؤية فخامة الرئيس السيسي، الذي أرسى أسس شراكة استراتيجية متنامية بين مصر وكوريا، قامت جامعة سوهاج خلال ٥ نوفمبر الجاري بعقد بروتكول تعاون مشترك مع جامعة Woosong بمدينة Daejeon فى جمهورية كوريا الجنوبية.

تم خلاله تشكيل فرق عمل من الجامعتين لوضع خطة تنفيذية للبرامج المقترحة والبدء بتفعيلها وذلك فى مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة تصميم الجمال، بالإضافة إلى دراسة إنشاء فرع لجامعة Woosong داخل جامعة سوهاج.

وذلك إلى جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشروعات البحثية المشتركة، وإطلاق دورات تدريبية تقدمها جامعة ووسونج.

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

