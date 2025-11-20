رئيس جامعة سوهاج: العلاقات المصرية الكورية تشبه علاقة الأخوة وتعكس شراكة استراتيجية متنامية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات لقاء الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، بجامعة القاهرة، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر خلال الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات المصرية الكورية.

بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة.

جامعة سوهاج

واكد "النعماني" أن مصر وكوريا الجنوبية تربطهما علاقة خاصة تشبه علاقة الأخوة، والدليل هو مصر أول دولة أفريقية يزورها الرئيس الكوري منذ توليه منصبه في يونيه الماضي، مشيدا بالكلمة التي القاها الرئيس لى جاى ميونج عن عظمة التراث الإنسانى الذي تمثله مصر.

وأن العالم مدين لحضارتها التى قدمت إسهامات كبيرة للبشرية،و رغبته فى دفع العلاقات بين البلدين بقوة نحو المستقبل.

وقال النعماني انه بدعم ورؤية فخامة الرئيس السيسي، الذي أرسى أسس شراكة استراتيجية متنامية بين مصر وكوريا، قامت جامعة سوهاج خلال ٥ نوفمبر الجاري بعقد بروتكول تعاون مشترك مع جامعة Woosong بمدينة Daejeon فى جمهورية كوريا الجنوبية.

تم خلاله تشكيل فرق عمل من الجامعتين لوضع خطة تنفيذية للبرامج المقترحة والبدء بتفعيلها وذلك فى مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة تصميم الجمال، بالإضافة إلى دراسة إنشاء فرع لجامعة Woosong داخل جامعة سوهاج.

وذلك إلى جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشروعات البحثية المشتركة، وإطلاق دورات تدريبية تقدمها جامعة ووسونج.