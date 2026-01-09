قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
منتخب الكاميرون يسجل رقما تاريخيا في أمم إفريقيا
هخترع حجة وانزل بالراجل واطلع انت خلص.. تفاصيل جريمة بشعة في أسيوط
ترامب: شركات النفط العالمية ستحضر إلى البيت الأبيض لمناقشة مستقبل بترول فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات

شاومي SU7 2026
شاومي SU7 2026
صبري طلبه

تثبت شركة شاومي مرة أخرى أن دخولها قطاع السيارات لم يكن خطوة عابرة، بل مشروعًا طويل الأمد يحمل رؤية واضحة في هذا المجال، بعد النجاح اللافت الذي حققته سيارة SU7 منذ طرحها الأول.

وتعود الشركة الصينية لتسليط الضوء على نسخة 2026 بحزمة تحديثات واسعة تعكس تطورًا ملحوظًا على مستوى الأداء والتقنيات والسلامة.

اقرأ أيضًا:

أداء شاومي SU7 2026

حصلت شاومي SU7 2026 على تطويرات جوهرية في منظومة الدفع، حيث شهدت النسخة الأساسية زيادة واضحة في القوة، لترتفع من 299 حصانًا إلى 320 حصانًا..

شاومي SU7 2026

أما النسخة الأعلى تجهيزًا، فقد انتقلت إلى مستوى مختلف تمامًا من الأداء، مع قوة تصل إلى 690 حصانًا وعزم دوران كبير، ما يضعها في منافسة مباشرة مع سيارات رياضية عالية الأداء، ويمنحها أرقام تسارع قادرة على مقارعة طرازات تنتمي إلى فئة السوبركار.

بنية كهربائية متطورة ومدى قيادة أطول

من أبرز التحديثات التي حصلت عليها SU7 2026 اعتماد جميع الفئات على بنية كهربائية متقدمة بجهد يتراوح بين 800 و900 فولت، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الشحن والأداء العام، ونتيجة لذلك، ارتفع مدى القيادة في نسخة Pro ليصل إلى 902 كيلومتر بالشحنة الواحدة وفق معيار CLTC الصيني.

شاومي SU7 2026

كما أصبحت النسخة المحدثة قادرة على إضافة ما يصل إلى 670 كيلومترًا من المدى خلال 15 دقيقة فقط من الشحن، في قفزة كبيرة مقارنة بالموديل السابق، ما يعزز من قابلية الاستخدام العملي ويقلل من القلق المرتبط بالشحن.

شاومي SU7 2026

تجهيزات جديدة لسيارة شاومي الخارقة 

لم تكتفِ شاومي بتطوير الأداء والمدى، بل أضافت جانب جديد يتعلق بالسلامة في نسخة 2026، حيث رفعت عدد الوسائد الهوائية إلى تسع وسائد موزعة بعناية داخل المقصورة، كما زُودت السيارة بنظام ليدار متقدم، إلى جانب شريحة NVIDIA Thor-U، ما يعزز قدرات أنظمة مساعدة السائق والقيادة شبه الذاتية، وتؤكد هذه الإضافات توجه شاومي نحو تقديم سيارة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تقنيات الاستشعار والمعالجة.

شاومي SU7 2026

تحديثات داخلية لمقصورة القيادة 

شهدت المقصورة الداخلية بعض التغييرات المدروسة، من بينها عجلة قيادة جديدة تعكس الطابع الرياضي والتقني للسيارة، مع تحديثات على تصميم الكونسول الوسطي لتحسين سهولة الاستخدام وتنظيم عناصر التحكم، كما أضافت شاومي نظام طاقة طوارئ يتيح فتح الأبواب ميكانيكيًا في الحالات الطارئة، وهو تفصيل يعكس اهتمام الشركة بالجوانب العملية والأمنية في آن واحد.

شاومي SU7 2026

سعر سيارة شاومي عالميًا 

رغم هذه الحزمة الكبيرة من التحديثات، لا تزال شاومي تحافظ على سياسة تسعير تنافسية، حيث يبدأ سعر شاومي SU7 2026 عالميًا من نحو 32,800 دولار أمريكي. 

ومع هذه التحديثات، تقدم شاومي SU7 2026 نفسها كنموذج يعكس سرعة تطور الشركة في عالم السيارات، وقدرتها على الاستفادة من خبرتها التقنية لتقديم اصدار خارق.

شاومي شاومي SU7 2026 سيارة شاومي SU7 2026 شاومي SU7 2026 الجديدة أسرع السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

منتخب نيجيريا

أوسيمين معنا.. تعليق قوي من مدرب نيجيريا حول مواجهة الجزائر في أمم أفريقيا

التعاوت

التعاون يهزم الشباب بثنائية في الدوري السعودي

منتخب الكاميرون

تشكيل الكاميرون لمواجهة المغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية

بالصور

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد