شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات

تثبت شركة شاومي مرة أخرى أن دخولها قطاع السيارات لم يكن خطوة عابرة، بل مشروعًا طويل الأمد يحمل رؤية واضحة في هذا المجال، بعد النجاح اللافت الذي حققته سيارة SU7 منذ طرحها الأول.

وتعود الشركة الصينية لتسليط الضوء على نسخة 2026 بحزمة تحديثات واسعة تعكس تطورًا ملحوظًا على مستوى الأداء والتقنيات والسلامة.

أداء شاومي SU7 2026

حصلت شاومي SU7 2026 على تطويرات جوهرية في منظومة الدفع، حيث شهدت النسخة الأساسية زيادة واضحة في القوة، لترتفع من 299 حصانًا إلى 320 حصانًا..

شاومي SU7 2026

أما النسخة الأعلى تجهيزًا، فقد انتقلت إلى مستوى مختلف تمامًا من الأداء، مع قوة تصل إلى 690 حصانًا وعزم دوران كبير، ما يضعها في منافسة مباشرة مع سيارات رياضية عالية الأداء، ويمنحها أرقام تسارع قادرة على مقارعة طرازات تنتمي إلى فئة السوبركار.

بنية كهربائية متطورة ومدى قيادة أطول

من أبرز التحديثات التي حصلت عليها SU7 2026 اعتماد جميع الفئات على بنية كهربائية متقدمة بجهد يتراوح بين 800 و900 فولت، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الشحن والأداء العام، ونتيجة لذلك، ارتفع مدى القيادة في نسخة Pro ليصل إلى 902 كيلومتر بالشحنة الواحدة وفق معيار CLTC الصيني.

شاومي SU7 2026

كما أصبحت النسخة المحدثة قادرة على إضافة ما يصل إلى 670 كيلومترًا من المدى خلال 15 دقيقة فقط من الشحن، في قفزة كبيرة مقارنة بالموديل السابق، ما يعزز من قابلية الاستخدام العملي ويقلل من القلق المرتبط بالشحن.

شاومي SU7 2026

تجهيزات جديدة لسيارة شاومي الخارقة

لم تكتفِ شاومي بتطوير الأداء والمدى، بل أضافت جانب جديد يتعلق بالسلامة في نسخة 2026، حيث رفعت عدد الوسائد الهوائية إلى تسع وسائد موزعة بعناية داخل المقصورة، كما زُودت السيارة بنظام ليدار متقدم، إلى جانب شريحة NVIDIA Thor-U، ما يعزز قدرات أنظمة مساعدة السائق والقيادة شبه الذاتية، وتؤكد هذه الإضافات توجه شاومي نحو تقديم سيارة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تقنيات الاستشعار والمعالجة.

شاومي SU7 2026

تحديثات داخلية لمقصورة القيادة

شهدت المقصورة الداخلية بعض التغييرات المدروسة، من بينها عجلة قيادة جديدة تعكس الطابع الرياضي والتقني للسيارة، مع تحديثات على تصميم الكونسول الوسطي لتحسين سهولة الاستخدام وتنظيم عناصر التحكم، كما أضافت شاومي نظام طاقة طوارئ يتيح فتح الأبواب ميكانيكيًا في الحالات الطارئة، وهو تفصيل يعكس اهتمام الشركة بالجوانب العملية والأمنية في آن واحد.

شاومي SU7 2026

سعر سيارة شاومي عالميًا

رغم هذه الحزمة الكبيرة من التحديثات، لا تزال شاومي تحافظ على سياسة تسعير تنافسية، حيث يبدأ سعر شاومي SU7 2026 عالميًا من نحو 32,800 دولار أمريكي.

ومع هذه التحديثات، تقدم شاومي SU7 2026 نفسها كنموذج يعكس سرعة تطور الشركة في عالم السيارات، وقدرتها على الاستفادة من خبرتها التقنية لتقديم اصدار خارق.