محافظ سوهاج: إزالة 7099 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 7099 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية.

محافظة سوهاج

وذلك من خلال الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 8 أغسطس الماضي وحتى الآن.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

والتي أسفرت عن إزالة 736 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، ومباني بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 77035 متر مربع، وتم التعامل مع 3042 حالة من المتغيرات المكانية.

بالإضافة إلى إزالة 3302 حالة تعدي على الأراضي الزراعية أملاك أهالي بمساحة 124 فدان و 7 قيراط، وعدد 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية املاك دولة بمساحة 108 فدان، و14 قيراط.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.

وشدد على المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.