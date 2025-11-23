قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة

سوهاج _ أنغام الجنايني

في صباح هادئ بدا كغيره من أيام قرية الكولة التابعة لمركز أخميم في محافظة سوهاج، استيقظ الأهالي على خبرٍ هزّ القلوب قبل البيوت، وفاة فتاة عشرينية عُثر عليها جثة داخل منزلها، في حادثة تحولت بسرعة إلى لغزٍ يثير الحزن أكثر مما يثير التساؤلات.

الليلة الأخيرة

كانت الفتاة تعيش حياة هادئة، لا تُعرف عنها مشكلات ولا خلافات مع أحد، وفي الليلة السابقة لوفاتها، شكت لأسرتها من شعورٍ بسيط بالإجهاد، ثم دخلت غرفتها لتستريح، دون أن يدور بخلد أحد أن تلك ستكون ليلتها الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وفي ساعات الصباح الأولى، اقتربت والدتها من باب غرفتها كعادتها اليومية، تناديها بصوتٍ رقيق لم تتلقَ جوابًا عنه، وعندما فتحت الباب، وجدتها مستلقية على سريرها في وضعٍ بدا طبيعيًا، لكن ملامح وجهها كانت ساكنة على نحوٍ لم تعهده الأم من قبل.

اقتربت منها، ومدّت يدها لتوقظها، لتكتشف أن يد ابنتها باردة لا حياة فيها، في تلك اللحظة أطلقت الأم صرخة مزّقت سكون البيت، وهرع أفراد الأسرة والجيران ليشهدوا المشهد الذي لا يُنسى.

تم نقل الفتاة إلى مستشفى أخميم المركزي، حيث أعلن الأطباء أنها فارقت الحياة قبل وصولها بدقائق، ولم تظهر على جسدها أي إصابات أو علامات تشير إلى تعرضها لاعتداء أو عنف؛ مما زاد من غموض الحادثة وعمّق شعور الأسرة بأن شيئًا غير مفهوم قد حدث في تلك الليلة.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حين تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوصول فتاة جثة هامدة إلى المستشفى المركزي.

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة المباحث لمعاينة المنزل، وإجراء التحريات اللازمة لمعرفة ملابسات الوفاة والبحث عن أي دلائل قد تكشف حقيقة ما حدث.

وبدأت التحقيقات بالاستماع إلى أقوال الأسرة والمحيطين، والبحث في تفاصيل يومها الأخير، دون أن تظهر أي مؤشرات ترجّح سببًا واضحًا، وتم نقل الجثمان إلى الطب الشرعي لإجراء الفحص اللازم وتحديد السبب العلمي الدقيق للوفاة، الذي ينتظره الجميع.

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

خلال اللقاء

جلسة متخصصة بجناح الشركة القابضة تستعرض حلولا ذكية متقدمة للتنبؤ المكاني بالأعطال

خلال معرض IWWI 2025

المدير التنفيذي للجمعية الألمانية للتكنولوجيا: مصر شريك استراتيجي لقيادة تكنولوجيات المياه في المنطقة

خلال الاجتماع

رئيس القاهرة الجديدة يبحث مع جمعية مطوري المدينة مستجدات مشروعات بيت الوطن

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

