الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اعترافات فتاة ليل: احتجزني عنوة وكبلني وضربني بالكرباج فهربت سقوطا من النافذة

فتاة ليل
فتاة ليل
كتب محمد عبدالله :

أحالت النيابة العامة المتهم بمعاشرة ومواقعة فتاة ليلة بالقطامية لمدة 6 أيام في شقته بالقوة وبغير رضاها مكبلا يدها، إلى محكمة الجنايات. 

شهادة فتاة الليل المجني عليها

شهدت المجني عليها وهي تعمل كفتاة ليل في مجال الدعارة أن المتهم قام باصطحابها لمسكنه لقضاء ليلة بمقابل مادى، ولكنه خلف الاتفاق معها وأراد أن يعطيها مبلغا أقل من المتفق عليه و على أثر خلاف نشب بينهما قام بتكبيل يديها بكلبشات وقدميها بالحبال علي سريره وتعدى عليها بالضرب أولا ،ثم قام بتشغيل فيلم جنسي لممثلين أجانب يمارسون التعذيب الجنسي علي السرير والضرب بالكرباج وواقعها بغير رضاها لستة أيام حتى سقطت من شرفة مسكنه خلال محاولته النوم معها في وضح النهار في الشرفة وأصيبت ونقلت للمستشفي.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم واقع المجنى عليها وعاشرها معاشرة الأزواج بغير رضاها.

كما أن المتهم احتجر المجنى عليها بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض بأن اصطحبها لمسكنه وكبلها عنوة وقام بتعذيبها لمدة 6 أيام إلا أن الفتاة قامت بدفع نفسها في النهاية فسقطت علي إحدى السيارات ونقلت للمستشفي وتلقت العلاج وأبلغت الأجهزة الأمنية التي تحرت عن الواقعة وضبطته.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

جنسي القطاميية شقة القطامية النيابة العامة شقة القطامية فتاة ليل المجني القطامية هتك عرض النيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

