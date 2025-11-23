825 طالبًا يؤدون امتحاناتهم إلكترونيًا في مركز الاختبارات الجديد بجامعة سوهاج

انطلقت اليوم اختبارات أعمال السنة "الميد تيرم" للفصل الدراسي الاول إلكترونيًا لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج، حيث أدى ٨٢٥ طالب وطالبة اختباراتهم داخل مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد، والذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة التقنية المعتمدة لقياس قدرات الطلاب بدقة وسرعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان جامعة سوهاج من أبرز الجامعات التي عممت الاختبارات الإلكترونية بقطاعها الطبي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القياده السياسية ووزارة التعليم العالي بمواكبة التحول الرقمي وتقديم تجربة تعليمية أكثر جودة ومرونة وتعزز الشفافية وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

جامعة سوهاج

وأوضح "النعماني" ان مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة والذي قام بافتتاحه الدكتور أيمن عاشور يعد أحد النماذج الفريدة من حيث البنية التحتية من غرف الخوادم والتحكم والمراقبة، وإنذارات الحريق والمكيفات، والأعمال الكهربية، حيث يسع نحو 3530 جهاز حاسب آلي.

بسعة إجمالية حوالي 5000 طالب وطالبة في الإمتحان الواحد، مشيرًا إلى أنه يتواجد داخل قاعات مركز الاختبارات الإلكترونية فريق تقنى متكامل من شبكة المعلومات بالجامعة؛ لتذليل أى معوقات تواجه الطلاب خلال أدائهم للاختبارات.

وأوضح الدكتور محمد نصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان الطلاب ادوا الامتحانات اليوم في مادة التشريح في تمام الساعه الحادية عشره صباحًا واستمرت لمدة ساعه، وسيتم إجراء اختبار اخر في مادة الكيمياء الحيويه يوم الخميس القادم الموافق٢٧ نوفمبر الجاري.

واوضح ان تم توزيع الطلاب علي ١٦ قاعة الكترونيه، مشيدا بجهود المركز في تنفيذ الاختبارات الإلكترونية، والتي تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة التقويم الأكاديمي ورفع كفاءة العملية التعليمية.