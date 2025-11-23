قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رحيل مفاجئ.. شطورة تودع وكيل تضامن سوهاج الأسبق محمد عبد السلام

وكيل تضامن سوهاج الأسبق
وكيل تضامن سوهاج الأسبق
سوهاج _ أنغام الجنايني

ودعت قرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم، أحد أبرز أبنائها في مجال العمل العام والخدمة الاجتماعية، بعد وفاة محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق بالمحافظة، عن عمر ناهز 65 عامًا.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية وزملائه في العمل، لما كان الراحل معروفًا به من تواضع وحسن خلق، وحرص دائم على خدمة المواطنين، سواء خلال فترة عمله الرسمي أو بعد تقاعده، إذ ظل محافظًا على علاقاته مع أبناء قريته ومتابعًا لشؤونهم الاجتماعية.

شطورة تبكي لفراقه

بدأ محمد عبد السلام مسيرته المهنية في قطاع التضامن الاجتماعي، حيث تقلد عددًا من المناصب الإدارية قبل أن يُعين وكيلًا للوزارة في المحافظة، تقديرًا لكفاءته وخبرته الطويلة، وإخلاصه في أداء عمله.

وكان له دور بارز في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، مما جعله محل احترام وتقدير من الجميع، وصفه زملاؤه وأهالي القرية بأنه شخصية هادئة، متفانية، تحمل همّ المواطن، وتضع مصالح الآخرين فوق كل اعتبار.

وكان معروفًا بقدرته على التواصل مع الجميع، وسعيه المستمر لتقديم الدعم والمساعدة، ما جعل خبر وفاته صدمة للجميع.

وأوضحت مصادر مقربة أن جنازة الراحل شهدت حضورًا واسعًا من أبناء القرية وزملائه في العمل، الذين قدموا واجب العزاء، مؤكدين أنهم فقدوا شخصية لم تتكرر، جمعت بين المهنية والإنسانية في آن واحد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج وكيل تضامن سوهاج وزارة التضامن

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
