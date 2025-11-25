لجنة متابعة المنوفية: ضبط أحد الأشخاص ومعه صور لبعض أوراق كشوف بأسماء الناخبين وإحالته للنيابة العامة

أكد القاضي إبراهيم أبو زهرة، رئيس لجنة متابعة المنوفية، أنه بدأت علميات فتح اللجان الفرعية خلال المواعيد المقررة، عدا لجنة واحدة فقط وهي تأخير لجنة 51 بنصف ساعة، وتم الإخطار بها.



وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه أستمرت العملية الإنتخابية على مدار اليوم دون معوقات.



وتابع: “لم ترد أشياء تؤثر أو تعوق سير العملية الإنتخابية على مدار اليوم، ولم يرد للجنة أى أشياء سوي مذكرة من رئيس اللجنة الفرعية رقم 65 بضبط أحد الأشخاص ومعه صور لبعض أوراق كشوف بأسماء الناخبين وتم تحرير مذكرة وأحيل للنيابة العامة”.