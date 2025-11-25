تدخل لفض شجار بين شخص ووالدته.. إصابة مندوب مرشح برلماني بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إصابة مندوب أحد المرشحين بالعملية الانتخابية بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه أثناء قيام شخص "مهتز نفسياً" بالتعدى على والدته بالضرب بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية، وقيام مندوب أحد المرشحين (متواجد أمام ذات الدائرة) بمحاولة منعه قام بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وأمكن ضبط الشخص “المهتز نفسياً”.

وباستدعاء والدته قدمت الأوراق الدالة على مرضه النفسى ، وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، ولم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.