صفت عينه.. ولى أمر تلميذ ابتدائى يتقدم ببلاغ ضد معلمة بنجع حمادى

تقدم ولى أمر تلميذ فى مركز نجع حمادى شمال قنا، ببلاغ ضد معلمة بمدرسة ابتدائية بنجع حمادى، يتضرر فيها من إحداث عاهة مستديمة بالعين اليمنى لابنه، بعدما تعدت عليه بالضرب على وجهه.



وأشار والد التلميذ المصاب، إلى أن ابنه جاء إلى المنزل وعليه علامات تورم على الوجه والعين، فتوجه به مباشرة إلى المستشفى التى أفادت بأن قرنية العين اليمنى تم تصفيتها.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بنجع حمادى جهودها وتحرياتها لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المعلمة المتهمة فى الواقعة.

فيما فتحت مديرية التربية والتعليم تحقيق عامل فى الواقعة لكشف الملابسات والتداعيات، واتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المعلمة حال ثبوت التهمة الموجهة إليها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



