لدعم الأنشطة.. افتتاح "دار ضيافة الرئاسة" بجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بحضور أعضاء مجلس الجامعة، دار ضيافة رئاسة الجامعة التي تم تجهيزها في الطابق الرابع من مبنى رئاسة الجامعة، ضمن خطة الجامعة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها على استقبال الضيوف الرسميين وإدارة الفعاليات والمؤتمرات الأكاديمية بكفاءة عالية.

تضمنت فعاليات حفل الافتتاح، تقديم كورال كلية التربية النوعية فقرات فنية طربية بقيادة الدكتور عمر عبد الستار.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن دار الضيافة تضم 7غرف فندقية، مجهزة على أعلى مستوى تستوعب 13فرد، بما يضمن توفير إقامة مريحة تتوافر بها كافة الخدمات الأساسية التي تلبى احتياجات الضيوف.

وأكد رئيس جامعة قنا، أن افتتاح دار الضيافة يمثل خطوة استراتيجية نحو تكامل إدارة الفعاليات والضيافة بالجامعة، مشيرًا إلى أن المشروع تم تنفيذه بالكامل من خلال إدارات الجامعة وبمواردها وإمكاناتها الفنية والمادية والبشرية.

وأضاف رئيس جامعة قنا، أن هذا الصرح الجديد يوفر بيئة مريحة وراقية للضيوف، ويعكس حرص الجامعة على تقديم تجربة ضيافة متميزة تتماشى مع المعايير الحديثة، بما يواكب رؤية الجامعة في إيجاد بيئة جامعية متكاملة تدعم الأنشطة الأكاديمية والإدارية، وتساهم في تعزيز صورة الجامعة كمؤسسة منظمة وقادرة على استقبال ضيوفها بأفضل صورة ممكنة.

