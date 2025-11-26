محافظ المنوفية يحيل مدير مجزر بشبين الكوم للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة طبيب بيطري ( مدير مجزر إحدى قري شبين الكوم ) للنيابة العامة لإعمال شؤنها ، وذلك لقيامه بأعمال ذبح مواشي مصابة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتعمده مخالفة التعليمات والقوانين وإلحاق الأذى بصحة المواطنين ، كما قرر المحافظ إيقاف الطبيب عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة مديرية الطب البيطري ، والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

تبين من البحث والدراسة قيام الطبيب البيطري المختص بأعمال ذبح مواشي مصابة بالتهاب الرحمي الصديدي الحاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة الي ذبح وختم المواشي بدون فحص وأخري بها أجنة بالرحم ، فضلاً عن تعمده مخالفة التعليمات والقوانين وممارسة أعمال غش وتدليس بما يلحق الأذى بصحة وسلامة المواطنين .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي .