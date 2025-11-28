ضبط 11750علبة سجائر مهربة في شبين الكوم .. صور

شنت الادارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك التام مع الادارة العامة للوقاية التجارية بمديرية التموين بالمنوفية مساء أمس الخميس.

جاء ذلك عقب ورودمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع والإتجار فى السجائر المستوردة المهربة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

أسفرت الحملة المكثفة عن ضبط 11750علبة سجائر تقدر قيمتها بنحو 720,000 جنيه وذلك بداخل إحدى المحال التجارية بشبين الكوم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار الأجهزة الرقابية بالمحافظة فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقر ى المحافظة لضبط السلع المهربة ومجهولة المصدر ومواجهة أى محاولات للغش التجارى من شانها الإخلال بالمنظومة التموينية حفاظاً على حقوق المستهلك وسلامة المواطنين.