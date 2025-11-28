قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
حوادث

ضبط 11750علبة سجائر مهربة في شبين الكوم .. صور

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

شنت الادارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك التام مع الادارة العامة للوقاية التجارية بمديرية التموين بالمنوفية مساء أمس الخميس. 

جاء ذلك عقب ورودمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع والإتجار فى السجائر المستوردة المهربة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها. 

أسفرت الحملة المكثفة عن ضبط 11750علبة سجائر تقدر قيمتها بنحو 720,000 جنيه وذلك بداخل إحدى المحال التجارية بشبين الكوم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات. 

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار الأجهزة الرقابية بالمحافظة فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقر ى المحافظة لضبط السلع المهربة ومجهولة المصدر ومواجهة أى محاولات للغش التجارى من شانها الإخلال بالمنظومة التموينية حفاظاً على حقوق المستهلك وسلامة المواطنين.

المنوفية اخبار محافظة المنوفية محافظة المنوفية حملات مكثفة تموين المنوفية

