وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
تحقيقات وملفات

محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع شركة بتروجاس.. تعظيم الموارد الذاتية ودفع عجلة الاستثمار وخدمة الأهالي

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
مروة فاضل

وقع اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون مشترك مع المحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس" إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول. 

يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على تعظيم الموارد الذاتية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع العام على المواطنين والنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

حضر مراسم البروتوكول ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ،ووفد شركة بتروجاس.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وإقامة مصنع لتعبئة إسطوانات البوتاجاز على مساحة 8 أفدنة بحوض الرمال القبلي بناحية كفور الرمل بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الوثيق مع كافة الجهات والمؤسسات وتقديم الدعم اللوجيستي الكامل لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية للنهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة بمختلف الأصعدة وبربوع المحافظة.

