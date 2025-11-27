محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع شركة بتروجاس.. تعظيم الموارد الذاتية ودفع عجلة الاستثمار وخدمة الأهالي

وقع اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون مشترك مع المحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس" إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.

يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على تعظيم الموارد الذاتية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع العام على المواطنين والنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

حضر مراسم البروتوكول ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ،ووفد شركة بتروجاس.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وإقامة مصنع لتعبئة إسطوانات البوتاجاز على مساحة 8 أفدنة بحوض الرمال القبلي بناحية كفور الرمل بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الوثيق مع كافة الجهات والمؤسسات وتقديم الدعم اللوجيستي الكامل لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية للنهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة بمختلف الأصعدة وبربوع المحافظة.