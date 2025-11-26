قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع للغات

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز عدد من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، رافقه خلالها المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية،  سامى سرور رئيس مركز ومدينة بركة السبع، هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا   .

تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة بركة السبع الرسمية للغات للتعليم الأساسى " إنشاء جديد" بطاقة 22 فصل دراسي باستثمارات تقارب 29 مليون جنيه ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للأعمال ، حيث جارى الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي و أعمال الهيكل الخرساني للأسوار، موجها  بضرورة إزالة أية معوقات في سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع وتسريع وتيرة العمل ،كما وجه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بتسريع إجراءات أعمال إقامة دار مناسبات بحي شرق شبين الكوم  لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته ،تفقد محافظ المنوفية قطعة أرض (تبرع) بالطريق الزراعي بمدخل قويسنا، موجها ببحث ودراسة تخصيصها لإقامة مدرسة لسد الاحتياج والمساهمة في حل الكثافة الطلابية للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة أهالي قويسنا . 

 وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم  على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه  محور رئيسي من محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته ،مشيراً إلى ان المحافظة تشهد انطلاقة كبيرة في القطاع التعليمي  من خلال إنشاء  وتطوير العديد من المدارس الرسمية والتجريبية بنطاق المحافظة ا لأمر الذى سيحقق بيئة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

باستثمارات  29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة
باستثمارات  29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة
باستثمارات  29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة
باستثمارات  29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة
باستثمارات  29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة
باستثمارات  29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة
باستثمارات  29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة
باستثمارات  29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة
باستثمارات  29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة
المنوفية محافظة المنوفية جولة تفقدية بركة السبع مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

عمر فرج

هيشتكي الزمالك في الفيفا.. مفاجأة بشأن مستحقات النادى السابق لـ عمر فرج

عماد النحاس

الزوراء العراقي يعلن مغادرة عماد النحاس إلى مصر بعد تعرض نجله لحادث

محمد السيد

قرار إداري وليس فنيا.. الزمالك يضغط لتجديد عقد محمد السيد

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد