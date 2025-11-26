باستثمارات 29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع للغات

أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز عدد من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، رافقه خلالها المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، سامى سرور رئيس مركز ومدينة بركة السبع، هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا .

تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة بركة السبع الرسمية للغات للتعليم الأساسى " إنشاء جديد" بطاقة 22 فصل دراسي باستثمارات تقارب 29 مليون جنيه ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للأعمال ، حيث جارى الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي و أعمال الهيكل الخرساني للأسوار، موجها بضرورة إزالة أية معوقات في سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع وتسريع وتيرة العمل ،كما وجه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بتسريع إجراءات أعمال إقامة دار مناسبات بحي شرق شبين الكوم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته ،تفقد محافظ المنوفية قطعة أرض (تبرع) بالطريق الزراعي بمدخل قويسنا، موجها ببحث ودراسة تخصيصها لإقامة مدرسة لسد الاحتياج والمساهمة في حل الكثافة الطلابية للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة أهالي قويسنا .

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه محور رئيسي من محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته ،مشيراً إلى ان المحافظة تشهد انطلاقة كبيرة في القطاع التعليمي من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس الرسمية والتجريبية بنطاق المحافظة ا لأمر الذى سيحقق بيئة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

باستثمارات 29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات الجديدة

