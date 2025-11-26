تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمركز بركة السبع تنفيذها للوقوف على حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه خلالها سامي سرور رئيس مركز ومدينة بركة السبع، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات شارع النصر حيث جار فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف النهائية بطول 600 متر، ووضع الطبقة السطحية النهائية بطريق الدبايبة بطول 1500 متر، وكذا فرد طبقة السن بطريق الغوري بطول 1300 متر وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وأشار مدير مديرية الطرق الي أن جملة استثمارات مشروعات قطاع الرصف ببركة السبع تزيد عن 46 مليون جنيه لتدعيم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.

وخلال جولته، وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة لتحديد الشوارع التي تحتاج الي أعمال تطوير ورفع كفاءة بنطاق المحافظة وفقاً للأولوية والحيوية لإدراجهم ضمن خطة الرصف، كما وجه بحصر النقاط المتهالكة بالطرق لإدراجها واعادة رصفها ضمن الخطة اعتباراً من بداية الاسبوع القادم.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم – امتداد الممشي السياحي مدخل طريق القاصد جنزور، حيث تشمل أعمال التطوير " مقاعد رخام مضيئة - نخيل - أعمدة ديكورية حديثة – إنترلوك - حديد كريتال" ذلك بهدف خلق متنفس حضاري لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة بذل المزيد من الجهد ومتابعة الأعمال بصورة مستمرة والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية وتذليل العقبات والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت تحقيقاً للصالح العام.

محافظ المنوفية : 46 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات قطاع الرصف ببركة السبع

