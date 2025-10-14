النائبة أمل سلامة: شجاعة الرئيس السيسي أنهت الحرب وجعلت مصر حديث العالم بحكمتها وأمنها

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بشجاعة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوره التاريخي في إنهاء الحرب ووقف نزيف الدم في المنطقة بعد نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدة أن حكمة الرئيس وشجاعته جعلت مصر محور الاستقرار وأمل الشعوب الباحثة عن السلام.

وقالت سلامة، خلال تصريحات لها، إن العالم أجمع ينظر اليوم إلى مصر بإعزاز واحترام، بعدما نجحت في فرض منطق السلام على منطق الحرب، واحتلت مكانتها المستحقة في صدارة المشهد الدولي كدولة تسعى لحماية الإنسانية وصون الأرواح.

وأضافت، أن السياسات الحكيمة للرئيس السيسي، ورؤيته المتوازنة في إدارة الأزمات، جعلت مصر نموذجًا يحتذى به في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، مشيرة إلى أن ما تعيشه مصر اليوم من تنمية واستقرار هو ثمرة قيادة وطنية مؤمنة بقدرات شعبها.

وأكدت سلامة، أن مصر أصبحت حديث العالم بفضل ما قدمته من مبادرات دبلوماسية وإنسانية واقتصادية، وبفضل دورها الريادي في ترسيخ السلام في الشرق الأوسط والعالم، قائلة: “الرئيس السيسي لم يكن فقط قائداً شجاعاً في مواجهة التحديات، بل كان صوت الحكمة والعقل الذي أنقذ المنطقة من فوضى ممتدة، ورسّخ مكانة مصر كدولة مسؤولة تنشر السلام وتزرع الأمل”.