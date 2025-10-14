مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اتفاق شرم الشيخ أنهى مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

أكد مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن اتفاق شرم الشيخ قدم ضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة .

وقال مهند العكلوك في تصريحاته على قناة " إكسترا نيوز "، :" مطلوب من جميع الفصائل الفلسطينية تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب ".

وأضاف مهند العكلوك :" دماء الشعب الفلسطيني يجب ان تكون دافعا لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ".



وتابع مهند العكلوك :" اتفاق شرم الشيخ أنهى مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ".

واكمل مهند العكلوك :" نثمن قيام مصر بعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل ، ومصر أخذت على عاتقها إعداد خطة إعمار قطاع غزة ".