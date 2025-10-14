أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل من 70 إلى 80 مليار دولار، مضيفا أن الركام الموجود في القطاع يبلغ 55 مليون طن ركام بسبب آلة الحرب الإسرائيلية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يحتاج لحجم عمل ضخم لعملية البناء وإعادة إعمار قطاع غزة، متابعا أن القطاع يحتاج لتضافر الجهود من أجل تنفيذ الاعمار.

وتابع موسى، أن هناك دعما عربيا وإسلاميا كبيرا من أجل دعم القضية الفلسطينية، متابعا أن هناك تحركا مصريا - أمريكيا من أجل اتفاق وقف الحرب في غزة.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن مصر فرضت إرادتها القوية على الأرض لمنع تصفية القضية الفلسطينية، متابعا أن مصر استعدت بقوة منذ 7 أكتوبر 2023 من أجل أسوأ سيناريو قد يحدث.