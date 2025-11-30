قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أية واحدة جمعت أسس الإدارة والعلاقات الإنسانية الناجحة.. تعرف عليها
الأمانة العامة تبحث تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي
لست أهلاويا ولا زمالكاويا ..أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا

غزة
غزة
فرناس حفظي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مئات الخروقات لوقف إطلاق النار خلال الخمسين يومًا التي تلت دخوله حيّز التنفيذ، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وجاء ذلك في بيان صحافي صادر عن المكتب، قال فيه إن مجموع الخروقات الموثقة حتى مساء أمس، السبت، بلغ 591 خرقًا، واصفًا هذه الأفعال بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق .

وقال البيان إن هذه الخروقات أسفرت عن 357 شهيدًا من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت 38 مواطنًا خلال عمليات التوغل والاقتحام، معتبرًا ذلك "دليلًا على إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع".

ووفق البيان، توزعت الاعتداءات بين 164 عملية إطلاق نار مباشر استهدفت مواطنين ومنازل وأحياء سكنية وخيام نازحين.

كما رصد المكتب 25 عملية توغل داخل المناطق السكنية والزراعية، قال إنها تجاوزت "الخط الأصفر المؤقت".

وأشار كذلك إلى 280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي نفذتها قوات الاحتلال خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال نفّذت 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، واصفًا ذلك بأنه "جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعيًا".

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشكل "خرقًا جسيمًا لأحكام اتفاقيات جنيف"، محذرًا من تداعيات إنسانية وأمنية "خطيرة".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "ندين بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة".

وأضاف البيان: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات".

وأشار إلى أن استمرار هذه الاعتداءات "سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة".

وطالب المكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ومجلس الأمن الدولي، بـ"التحرك الجاد والفاعل لوقف الاعتداءات ولجم الاحتلال وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود الاتفاق".

وشدد على وجوب حماية المدنيين وإنهاء الانتهاكات المتصاعدة، مؤكدًا أن الضغط الدولي وحده هو القادر على إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي .

وحذّر البيان من أن استمرار هذه الخروقات "يهدد فرص الاستقرار"، وشدد على أن الالتزام بالاتفاق لن يتحقق دون تدخل دولي واسع وحاسم.


 

غزة المكتب الإعلامي الحكومي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: رفع كفاءة ورصف طريق الخدمة أمام بوابات حدائق الأهرام وإنجاز 95% من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رضوى عاشور

في ذكرى الرحيل| رضوى عاشور.. صوت المقاومة والحرية

سلوى بكر

عقب فوزها بجائزة البريكس | «سلوى بكر».. صوت الهامش الذي وصل إلى العالم

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد