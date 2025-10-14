قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

رغم مرور خمسة أيام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة و 24 ساعة على قمة شرم الشيخ للسلام ، لا تزال الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، مما يثير شكوكا حول التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، ويهدد بنسف الجهود الدولية الرامية لتثبيت الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.

9 قتلى خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بمقتل تسعة فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية بنيران الجيش الإسرائيلي، بينهم سبعة لقوا مصرعهم صباح الثلاثاء، فيما توفي اثنان متأثرين بجراح سابقة.
وأوضحت مصادر إعلامية فلسطينية أن خمسة من القتلى سقطوا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، جراء إطلاق نار مباشر من طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز "كوادكوبتر"، بينما قُتل فلسطيني وأُصيب آخر في بلدة الفخاري شرق خان يونس إثر قصف مماثل.


تعطيل المساعدات وتكدس الركام

قالت مصادر في شبكة المنظمات الأهلية في غزة إن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لا تزال عالقة عند معبر كرم أبو سالم، مع عدم سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة.
وفي السياق ذاته، أكدت بلدية غزة أن 90% من شوارع المدينة تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، وأن أكثر من 50 مليون طن من الركام لا تزال تسد الطرق وتعيق جهود الإغاثة.


تقليص المساعدات ورفض فتح معبر رفح

في خرق إضافي لاتفاق شرم الشيخ، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات فقط يوم الأربعاء، وهو نصف العدد المتفق عليه.
كما أعلنت رفضها فتح معبر رفح الحدودي، مبررة ذلك بعدم استلام رفات محتجزين إسرائيليين من حركة حماس، بحسب ما نقلته "تايمز أوف إسرائيل" و"رويترز".

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن "عقوبات على حماس"، في إشارة إلى استخدام المعابر والاحتياجات الإنسانية كأوراق ضغط سياسية.


حماس تتهم  إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

وفي تصريح صحفي، أدان حازم قاسم، الناطق باسم حركة "حماس"، هذه الانتهاكات، مؤكدًا أنها تمثل "خرقًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار". ودعا قاسم الجهات الراعية للاتفاق، وعلى رأسها مصر والأمم المتحدة، إلى "محاسبة الاحتلال ومنعه من التنصل من التزاماته".

من جانبها، حاولت القيادة العسكرية الإسرائيلية تبرير العمليات العسكرية، قائلة إن "إطلاق النار جاء ضمن ما تسمح به قواعد الاشتباك التي ينص عليها الاتفاق"، وهو ما رفضته الفصائل الفلسطينية بشدة.

جثامين الأسرى ذريعة لإفشال اتفاق غزة

تتزايد المؤشرات على أن الاحتلال الإسرائيلي يترقب أي فرصة لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع تصاعد أزمة جثامين الأسرى الإسرائيليين، التي بدأت تهدد بانهيار التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول سياسي إسرائيلي إن عدم إعادة جثامين الرهائن ربما يؤدي إلى إفشال الاتفاق، رغم أن "قرارا لم يتخذ بعد بشأن ما إذا كان تأخير التسليم يُعد خرقًا رسميًا للاتفاق".

وفيما تسعى إسرائيل لاعتبار التأخير فشلًا في التنفيذ، أكد المسؤول نفسه أن "إسرائيل تدرس الأمر"، خاصة مع إعلان حماس أن إعادة جميع الجثامين قد تواجه صعوبات ميدانية حقيقية، مضيفًا: "نريد استنفاد كل الفرص، ومن الواضح أن تسليم الجثامين سيستغرق وقتًا أطول قليلًا".

في المقابل، نقلت شبكة CNN أن عائلات الأسرى الإسرائيليين وجهت رسالة إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف دعته فيها إلى التحرك العاجل لضمان استعادة جميع القتلى.

أما صحيفة "هآرتس" فقد كشفت أن التقديرات الإسرائيلية كانت تشير إلى أن عملية التسليم ستستغرق أسابيع، لكن الاحتلال لم يتوقع أن تسلم حماس أربع جثامين فقط حتى الآن. كما نقلت عن مصادر عسكرية أن لدى حماس معلومات عن عدد أكبر من القتلى، وليس فقط الأربعة الذين تم تسليمهم.

وبحسب الصحيفة، فإن القيادة السياسية الإسرائيلية تمتنع حتى الآن عن الإفصاح عما إذا كانت تعتبر التأخير "أزمة" أم "تأخيرًا معقولًا"، ما يعكس ترددًا مقصودا قد يمهد لتصعيد جديد.

ويرى مراقبون أن تلويح إسرائيل باعتبار التأخير خرقا، يشير إلى نية مبيتة لإفشال الاتفاق.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قمة شرم الشيخ للسلام الانتهاكات الإسرائيلية معبر رفح الأمم المتحدة حركة حماس إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

ترشيحاتنا

قمة شرم الشيخ

الخارجية الأردنية: نأمل أن تسهم قمة شرم الشيخ في إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

مظاهرات في إيطاليا

احتجاجات في أوديني قبيل مباراة إيطاليا وإسرائيل تضامنًا مع فلسطين| صور

أرشيفية

الفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء استعدادها لتسليم 4 جثامين جديدة لإسرائيليين

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

المزيد