رئيس كولومبيا يخصص ذهبا مصادرا من عصابات المخدرات لدعم الإغاثة في غزة

أعلن الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، عن قراره بتخصيص الذهب المصادر من عصابات تهريب المخدرات لتمويل جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ.

وأوضح بيترو، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذه المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى دعم الرعاية الطبية للأطفال الذين تضرروا من الحرب التي استمرت لعامين في غزة.

وأكد الرئيس الكولومبي أنه وجه تعليماته إلى "جمعية الأصول الخاصة" (SAE)، المسؤولة عن إدارة الممتلكات المصادرة، بضرورة الإسراع في إرسال الذهب لدعم القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لعلاج الأطفال المصابين جراء العدوان.

كما كشف عن وجود تنسيق مع الجيش الأمريكي للمساهمة في تسريع عملية إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، ضمن خطة استجابة عاجلة للاحتياجات الطبية في غزة.