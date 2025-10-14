سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات

قال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة سابقًا، إنه أصبح رئيسًا سابقًا للشركة بعد أن قام بنقل ملكية أسهم الشركة لنجله نجيب سميح ساويرس.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً:"نقلت أسهم الشركة لابني، وهو من يتخذ القرارات الآن، ولديه مجلس إدارة ومستشارون، وهو ليس صغيرًا الآن، لأنه بدأ العمل منذ ثماني سنوات. وأنا شخصيًا بدأت العمل في سن الرابعة والعشرين".



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"إذا كان نجيب الآن من يتخذ القرارات، فما هو دور سميح ساويرس في ذلك؟"أجاب ممازحًا: "مستشار ببلاش! لما بيعوز أي استفسار بيرجع لي، وأنا لو شفت أي حاجة مش مظبوطة بقوله عليها، والقرار في النهاية له".



وعن أسباب عدم نقله الأسهم لبناته، علق قائلاً:"البنات تم تعويضهن بأسهم في شركات مختلفة وبسيولة، لأن لديهن تطلعات أخرى"، مشددًا على أنه ساوى بين الفتيات ونجله.