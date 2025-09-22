قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
ساويرس يخطط لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة

ناصر السيد

أعلن الملياردير ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نُشرت يوم الاثنين بأنه يسعى لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الأمريكية، ويدمج شركاته القابضة المدرجة في البورصة في أبوظبي.

كشف الملياردير المصري عن خططه في مقابلة مع فاينانشال تايمز، حيث أشار إلى أنه يدمج شركاته القابضة المدرجة في البورصة في أبوظبي للدفع بقوة نحو السوق الأمريكية.

يقترب ناصف ساويرس من إتمام تصفية شركته الهولندية للأسمدة والكيماويات، OCI Global، والتي باعت أصولًا قُدّرت قيمتها بأكثر من 11.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

كان من المتوقع أن تشمل الخطة، التي تم الترويج لها في فبراير من العام الماضي، بعد شهرين من بيع أصول بقيمة 7 مليارات دولار، عمليات تخارج إضافية وتجزئة حصته الأساسية.

بعد إتمام بيع الأصول، وضع ساويرس نصب عينيه دمج شركة أوراسكوم للإنشاءات (OCI) في شركة أوراسكوم للإنشاءات، شركة عائلته، في صفقة سيتم الكشف عنها يوم الاثنين.

سيركز الكيان المندمج حديثًا، والمقرر طرحه للاكتتاب العام في أبوظبي، بشكل أساسي على الاستثمار في البنية التحتية في الولايات المتحدة.

يهدف إلى الاستفادة من خبرة أوراسكوم في مجال البناء، وأكثر من مليار دولار نقدًا وعائدات أخرى في الميزانية العمومية لشركة أوراسكوم للإنشاءات (OCI) للاستفادة من طفرة الإنفاق في قطاعات مثل مراكز البيانات.

تخطط الشركة لاستثمار رأس مالها الخاص وأموال شركائها في البنية التحتية الأمريكية من خلال استثمارات الأسهم والائتمان خلال العقد المقبل.

صرح ساويرس لصحيفة فاينانشال تايمز: "نريد أن نركز المرحلة التالية من أعمالنا على المجال الذي نرى فيه أكبر فرصة، وهو البنية التحتية".

وأضاف ساويرس: "في أي يوم، ستحقق هذه الشركات نجاحًا أكبر من مجموعة من المصرفيين الذين يُجرون تحليلات مكتبية للأصول، ثم يُكافحون لتحقيق أقصى قيمة لها".

تُعدّ شركتا GIP وBrookfield Asset Management التابعتان لشركة BlackRock من بين الشركات الكبرى التي استفادت، في السنوات الأخيرة، من قطاع البنية التحتية في السوق الأمريكية.

وفقًا لتدقيق KPMG، عادت OCI وأوراسكوم بأكثر من 22 مليار دولار أمريكي كأرباح للمستثمرين، مع تحقيق معدل عائد داخلي إجمالي يزيد عن 39% منذ إدراج أوراسكوم في البورصة عام 1999 وحتى نهاية عام 2024.

باعت OCI، التي يمتلك ناصف ساويرس حصة 40% منها، والمدرجة في بورصة أمستردام، أعمالها الدولية في مجال الميثانول إلى شركة Methanex الأمريكية المتخصصة العام الماضي مقابل حوالي ملياري دولار.

كانت هذه الصفقة الرابعة للمجموعة منذ إجراء مراجعة استراتيجية عام ٢٠٢٣.

في مايو ٢٠٢٣، وافق مجلس إدارة OCI على مراجعة استراتيجية لجميع خطوط أعمالها، بالإضافة إلى مكان إدراجها في هولندا، بعد أن اشترى أوبين حصة ٥٪، وحثّ المجموعة على استكشاف خيارات أخرى، بما في ذلك بيع الأصول لتحسين عوائد المساهمين.

بحلول نهاية العام، وافقت OCI على بيع حصتين في قطاع الأسمدة مقابل ٣.٦ مليار دولار لكل منهما، لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة كوخ إندستريز الأمريكية.

انتقل ساويرس، الذي تبلغ ثروته الآن ٩.٦٦ مليار دولار وفقًا لبلومبيرج، ليحتل المرتبة الثانية بعد شقيقه نجيب ساويرس، بثروة صافية تبلغ ٩.٧١ مليار دولار، مؤخرًا إلى الإمارات وإيطاليا بعد مغادرته المملكة المتحدة، وهي دولة غادرتها العديد من الشركات بسبب تغييرات في سياساتها الضريبية.

كما ورد في عام ٢٠٢٣، كشف ناصف ساويرس عن نيته إعادة تأسيس مجموعة NNS في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للمدينة، رهناً بالموافقة التنظيمية.

ووفقاً لبيان الشركة، كانت مجموعة NNS تتطلع إلى الاستحواذ على حصص كبيرة في عدد من الشركات المختارة، مع التركيز بشكل أساسي على أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

ناصف ساويرس الملياردير ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر البنية التحتية الأمريكية مشاريع البنية التحتية شركة أوراسكوم شركة أوراسكوم للإنشاءات نجيب ساويرس

