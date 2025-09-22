البيت الأبيض: أوراكل تنتزع خوارزمية تيك توك من قبضة الصين

تقترب إدارة تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة من انتقال تاريخي، حيث ستتولى شركة أوراكل الإشراف الكامل على تشغيل خوارزمية التوصية الشهيرة، بعد إتمام صفقة بيع أصول التطبيق لمجموعة ملكية أمريكية جديدة تتمتع بالأغلبية.

الخطوة تأتي استجابةً لقانون حظر أو بيع تيك توك، الذي يمنع أي تعاون في تشغيل الخوارزمية مع الشركة الصينية المالكة، وسط ضغوط متزايدة من البيت الأبيض لضمان السيطرة الأمريكية على التطبيق.

وقال ويليام مارتن، مدير الاتصالات لدى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الصفقة ستضمن "تشغيلًا آمنًا للخوارزمية داخل الولايات المتحدة تحت إشراف أوراكل، والسيطرة الكاملة على بيانات المستخدمين الأمريكيين التي ستظل داخل البلاد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بنج الجمعة الماضية إلى إحراز تقدم في المفاوضات، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن توقيع الصفقة قد يتم "في الأيام المقبلة".

وبحسب تفاصيل الصفقة، ستُنشأ مجموعة ملكية جديدة تضم غالبية المستثمرين الأمريكيين، مع بقاء حصة المستثمرين الصينيين في الشركة عند سقف لا يتجاوز 20%.

الصفقة، في حال إتمامها، ستضع حدًا لسنوات من الجدل حول مخاوف الأمن القومي الأمريكي، وتؤسس لمرحلة جديدة من الرقابة والسيطرة المحلية على أحد أكثر التطبيقات استخدامًا وتأثيرًا في العالم.