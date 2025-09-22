قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسرائيل محاصرة دبلوماسيًا.. ما هو الهدف من الاعتراف بدولة فلسطينية ؟

فلسطين
فلسطين
ناصر السيد

من المتوقع أن تعترف عدة دول أخرى رسميًا بدولة فلسطينية في قمة عالمية تعقدها فرنسا والسعودية يوم الاثنين، بعد يوم من اتخاذ أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال هذه الخطوة، مما أثار غضب إسرائيل.

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطينية مستقلة عام ١٩٨٨، وسرعان ما اعترفت بها عدة دول واليوم، أقدمت حوالي ١٥٠ دولة من أصل ١٩٣ دولة عضو في الأمم المتحدة على ذلك.

يتمتع الوفد الممثل لدولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة، ولكن دون حق التصويت وبغض النظر عن عدد الدول التي تعترف باستقلال فلسطين، فإن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث تتمتع واشنطن بحق النقض (الفيتو).

تتبع البعثات الدبلوماسية الفلسطينية حول العالم السلطة الفلسطينية، المعترف بها دوليًا كممثلة للشعب الفلسطيني.

تمارس السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية بموجب اتفاقيات مع إسرائيل وتصدر جوازات سفر فلسطينية، وتدير نظامي الصحة والتعليم الفلسطينيين.

من المتوقع أن تتم ترقية البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في الدول التي تعترف بدولة فلسطينية إلى مستوى السفارات الكامل ولكن من غير المتوقع أن تتمكن الدول من فتح سفارات جديدة كاملة الصلاحيات في الأراضي الفلسطينية.

لدى حوالي 40 دولة قنصليات أو مكاتب تمثيلية، إما في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، أو في أجزاء من القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967، حيث يأمل الفلسطينيون أن تكون عاصمة لهم.

ما هو الهدف من الاعتراف بدولة فلسطينية؟

تقول الدول التي تسعى للاعتراف بدولة فلسطينية إن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء هجومها المدمر على غزة، والحد من بناء المستوطنات اليهودية الجديدة في الضفة الغربية، والالتزام مجددًا بعملية السلام مع الفلسطينيين.

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هذه الخطوة ستصاحبها التزام من السلطة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات من شأنها تعزيز الحكم الفلسطيني وجعلها شريكًا أكثر مصداقية لإدارة غزة بعد الحرب.

بدون مقعد كامل في الأمم المتحدة أو سيطرة على حدودها، لا تملك السلطة الفلسطينية سوى قدرة محدودة على إقامة علاقات ثنائية.

تُقيّد إسرائيل الوصول إلى السلع والاستثمارات والتبادلات التعليمية والثقافية. ولا توجد مطارات فلسطينية ولا يمكن الوصول إلى الضفة الغربية غير الساحلية إلا عبر إسرائيل أو عبر الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل مع الأردن، وتسيطر إسرائيل الآن على جميع منافذ قطاع غزة.

وقال حسام زملط، سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، إن الاعتراف قد يؤدي إلى شراكات بين الكيانات على قدم المساواة.

وقال فينسنت فين، الدبلوماسي البريطاني السابق في القدس، إن الاعتراف قد يُجبر الدول أيضًا على مراجعة جوانب علاقاتها مع إسرائيل.

وفي حالة بريطانيا، قد يؤدي هذا إلى حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، على حد قوله.



