الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رفع علم فلسطين على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن

علم فلسطين
علم فلسطين

قام السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم /الاثنين/ برفع العلم الفلسطيني على مبنى سفارة بلاده في العاصمة البريطانية (لندن)، مؤكدا أن رفع العلم يمثل خطوة جديدة نحو الحرية وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
رحب السفير الفلسطيني - في كلمة خلال مؤتمر صحفي أمام السفارة الفلسطينية في لندن - بقرار الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين الذي طال انتظاره، وقال "إن فلسطين كانت موجودة على الدوام، وستظل موجودة دائما وأبدا..إن العالم أمام لحظة تاريخية بعد الاعتراف بدولة فلسطين، لا تخص فلسطين فحسب وإنما هي لحظة تخص بريطانيا، ومسؤوليتها المقدسة، بإنهاء إنكار حق الشعب الفلسطيني الذي لا يمكنه التصرف في الحرية وتقرير مصيره، والاعتراف بتعرضه لظلم تاريخي".
وأضاف زملط "بالإنابة عن الرئيس الفلسطيني وشعبه، أود أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث الخاص، ونلتقي اليوم أمام بعثة فلسطين لدى المملكة المتحدة في لندن، لنحيي لحظة تاريخية في نفس العاصمة التي شهدت إعلان بلفور، وأكثر من قرن للإنكار المستمر".
وأكد أن فلسطين ستظل موجودة بقلوب الملايين من شعوب العالم، وهذا الاعتراف لا يقتصر على تأكيد ما نعرفه، وإنما الأمر يتعلق بتصحيح الأخطاء التاريخية والالتزام المشترك تجاه مستقبل يستند إلى الحرية والكرامة وحقوق الإنسان الأساسية.
وأوضح أنه بينما نرحب بهذا القرار ونقر بجسامة هذه اللحظة، علينا أن نتذكر أن هذا الاعتراف يأتي في وقت يشهد معاناة لا يمكن تصورها، بينما ترتكب إبادة جماعية لا تزال تحظى بالإنكار ولا يعاقب عليها، وهي تأتي بينما يتم تجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وقصفه داخل أرضه، بينما يتعرض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للتطهير والعنف الذي تدعمه الدولة الإسرائيلية، وسرقة الأراضي والقمع الخانق وتعرض حرية فلسطين الأساسية للإنكار.
ولفت إلى أن هذه اللحظة ستظل عملا للحقيقة ورفضا لأن تكون الإبادة الجماعية هي الكلمة النهائية، ورفض الاحتلال الدائم ومحو الشعب الفلسطيني وإنسانيته. 
 

السفير الفلسطيني المملكة المتحدة

