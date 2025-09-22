قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية

وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي
وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٢ سبتمبر، بممثلين الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة في الجلسة التي نظمتها مصر وزامبيا على هامش الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.


تناول اللقاء سبل المضي قدماً لتدشين منصة الدول المقترضة المنبثقة من "التزام اشبيلية " الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عقد في اشبيلية عام ٢٠٢٥، بهدف دفع الحوار، وتبادل الرؤى وتمثيل الدول النامية وتوحيد مواقفها في المناقشات المتعلقة بالديون السيادية.


أعرب وزير الخارجية عن حاجة الدول النامية لإصلاح الهيكل المالي العالمي بحيث يتم تمثيل الدول النامية في الإدارة الاقتصادية العالمية خاصة مع ازدياد التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع مستويات من الديون السيادية بما يزيد من عبء الديون المتصاعد وتكاليف الاقتراض الكبيرة وارتفاع خدمة الديون، مما يعيق قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.


في هذا السياق، أشار د. بدر عبد العاطي الى أهمية دور المنصة للدفع بمصالح الدول النامية في موضوعات الديون في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك في أية عملية تفاوضية حكومية قد يتم تدشينها حول الديون، مشيراً الى ضرورة العمل بسرعة وبشكل جماعي لتحسين هيكل الديون الدولية ودعم قدرة الدول النامية على تحمل الديون وتجنب أزمة ديون عالمية.

