وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال لنظيره الكويتي، إننا نرفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بأمن واستقرار دول الخليج.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نؤكد التزام مصر الثابت بأمن الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، ونؤكد أهمية التنسيق المصري الخليجي لمواجهة التدخلات الخارجية التي تهدد الأمن القومي العربي.

وفي وقت سابق التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك.

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر لوقف الحرب في غزة والدور الإنساني البارز لمصر من خلال توفير ٧٠% من إجمالى المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمناً أنشطة بعثة اللجنة الدولية في القاهرة، وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية للاستجابة الفعالة للازمات الإنسانية في كل من غزة والسودان.

كما ثمن الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مساعدة الدول على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في احترام اتفاقية جنيف الرابعة وعلى رأسها إسرائيل، مشدداً على ضرورة التحرك الجماعي والعاجل للدفاع عن مبادئ القانون الدولي الإنساني والتى تقوضها اسرائيل بسبب سياساتها المتهورة فى المنطقة.



