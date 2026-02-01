اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة

شهدت مدينة تورينو شمالي إيطاليا، مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن، على خلفية قرار السلطات إغلاق مركز ثقافي يساري كان يُعد أحد أبرز مقرات التجمع للتيارات اليسارية في المدينة، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب وإصابة عدد من أفراد الشرطة.



وأفادت مصادر رسمية بأن ما لا يقل عن 11 عنصرًا من الشرطة أُصيبوا خلال الاشتباكات، في حين تم توقيف عشرة أشخاص على ذمة التحقيق، بعد أن تحولت التظاهرة من احتجاج سلمي إلى مواجهات مباشرة اتسمت بالعنف والتخريب.



وبحسب السلطات، أقدم بعض المتظاهرين الملثمين على إلقاء الحجارة وزجاجات حارقة باتجاه قوات الأمن، إضافة إلى إشعال النيران في عدد من حاويات القمامة، كما تعرضت مركبة تابعة للشرطة للحرق، ما أدى إلى تصعيد حاد في الموقف الأمني وسط المدينة.



في المقابل، ردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود واستعادة السيطرة على الأوضاع، فيما أظهرت مقاطع مصورة نقل أحد المتظاهرين مصابًا بجروح في الرأس، إلى جانب مشاهد لضابط شرطة تعرض للاعتداء من قبل عدد من المحتجين.



وتأتي هذه التطورات على خلفية إخلاء مركز "أسكاتاسونا" الثقافي، الذي كان يشكل منذ عقود نقطة تجمع للناشطين والتيارات اليسارية في تورينو، حيث أثار قرار الإغلاق موجة غضب واسعة في أوساط مؤيديه.



وذكر منظمو التظاهرة أن عشرات الآلاف شاركوا في المسيرة التي جابت شوارع وسط المدينة، رافعين شعارات احتجاجية ولافتات سياسية، إلى جانب رفع عدد من الأعلام الفلسطينية، في تعبير عن التضامن مع قضايا دولية وإقليمية.



وأكدت السلطات الإيطالية أنها تواصل التحقيق في ملابسات الأحداث، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في أعمال العنف والتخريب، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لاحتواء التوتر ومنع تكرار مثل هذه الاضطرابات.