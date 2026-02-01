توقيف 3 هنود بمطار نواكشوط أثناء محاولة تهريب 190 ألف دولار عبر طائرة خاصة

أوقفت سلطات الدرك الوطني بمطار نواكشوط الدولي، ثلاثة مواطنين من الجنسية الهندية، على خلفية الاشتباه في تورطهم بمحاولة تهريب مبلغ مالي يقدر بنحو 190 ألف دولار أمريكي، وذلك عبر رحلة جوية خاصة.

وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن المشتبه فيهم وصلوا إلى نواكشوط في وقت سابق من اليوم نفسه على متن طائرة خاصة، قبل أن يحاولوا مغادرة البلاد مساءً على متن الطائرة ذاتها، في تحرك أثار انتباه عناصر الدرك وأدى إلى إخضاع الرحلة لإجراءات تفتيش دقيقة.

وأوضحت المصادر أن المعطيات الفنية المتوفرة عبر موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار" أظهرت أن الطائرة من طراز "جولف ستريم 5" (Gulfstream V)، وتحمل رقم التسجيل الدولي (N880SR)، وهو ما ساعد في تتبع مسار الرحلة والتحقق من تفاصيلها.

وأضافت أن عملية التفتيش الشاملة للطائرة وطاقمها والركاب أسفرت عن ضبط المبلغ المالي مخبأً على متن الطائرة، ما أدى إلى توقيف ثلاثة ركاب هنود للاشتباه في تورطهم بمحاولة تهريب الأموال خارج البلاد بطريقة غير قانونية.

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات اللازمة مع الموقوفين، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، للكشف عن ملابسات القضية والجهات المحتملة المتورطة، إضافة إلى تحديد مصدر الأموال والوجهة النهائية لها.