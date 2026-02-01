رجل أعمال روسي يصنف كثاني أكبر دافع ضرائب في بريطانيا لعام 2025

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، في أحدث تصنيف لها لأكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة، أن رجل الأعمال الروسي مؤسس شركة التداول الخوارزمي البريطانية XTX Markets، ألكسندر جيركو، أصبح ثاني أكبر دافع ضرائب في المملكة المتحدة لعام 2025.

ويتصدر قائمة الصحيفة الشقيقان فريد وبيتر دان، مؤسسا شبكة المراهنات البريطانية “ Betfred ”.

كما ضمت القائمة الكاتبة البريطانية ج. ك. رولينج والمغني البريطاني ومؤسس فرقة One Direction، هاري ستايلز.

وفي عام 2024، أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن جيركو تصدّر قائمة أكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة لعام 2023.