مستوطنون يقطعون ويحرقون أشجار زيتون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله

أحرق مستوطنون، مساء اليوم السبت، عددا من أشجار الزيتون بعد تحطيمها في أراضي الفلسطينيين الواقعة بسهل بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة السهل الشرقي للبلدة، وأقدمت على تكسير أشجار زيتون تعود لمواطنين فلسطينيين، قبل إشعال النار فيها، ما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة بالمزروعات.

وأضافت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت في الوقت ذاته أطراف البلدة من الجهة الغربية، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمات للمنازل.

ويأتي هذا الاعتداء في إطار سلسلة متواصلة من هجمات المستوطنين التي تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطيينين في مناطق شمال رام الله.