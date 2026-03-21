أخبار التوك شو: موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام.. والأرصاد تعلن موعد انتهاء التقلبات الجوية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

انطلاقة عالمية مدوية.. موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام

أكدت سهيلة توفيق، رئيس تحرير موقع إذاعة القرآن الكريم، أنه بعد خمسة أيام من انطلاق الموقع وصل إلى نسبة طلب أكثر من 51 مليون زيارة حول العالم، وهو رقم فاق كل التوقعات، وأكبر دولة كانت مصر بـ41 مليون زيارة، تليها السعودية، ثم الإمارات.



الأم المثالية.. والدة شهيد تروي قصة فخر: محمود كان بهجة البيت وربنا اصطفاه

أكدت مها شعبان، أم الشهيد محمود البحيري والمكرمة كأم مثالية: “عندما تم اختياري كأم مثالية لشهيد كنت سعيدة جدا بهذا الخبر وحمدت ربنا وشكرته، وهذا فضل كبير من ربنا أن يتم ترشيحي كأم مثالية لشهيد”.

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء التقلبات الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مستمرة اليوم، وستكون الظاهرة المؤثرة هي الأمطار، وستشهد الأماكن الساحلية زيادة فى كميات الأمطار، حيث تكون ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء.

إعلام إيراني: مقتل مساعد قائد قوات الباسيج عظيم إسماعيلي

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل مساعد قوات الباسيج عظيم إسماعيلي، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية أمريكي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية أمريكي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



إقبال متوسط على «الحديقة الدولية» في ثاني أيام العيد وسط أجواء معتدلة

رصدت مراسلة «إكسترا نيوز» هبة عصام من داخل الحديقة الدولية، توافدًا متوسطًا للمواطنين في الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الفطر، حيث حرصت الأسر على التواجد مبكرًا للاستمتاع بالأجواء الهادئة والتنزه داخل المساحات الخضراء.

في ثاني أيام عيد الفطر.. «ممشى أهل مصر» يستقبل زوار العيد وسط أجواء غائمة

رصدت مراسلة «إكسترا نيوز» نجاة الجبالي، من ممشى أهل مصر، أجواءً غائمة مع تساقط أمطار خفيفة ودرجات حرارة بلغت نحو 20 درجة مئوية نهارًا، ما انعكس على حجم الإقبال في الساعات الأولى من صباح ثاني أيام عيد الفطر، حيث تواجد الزوار بأعداد محدودة.











