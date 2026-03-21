في ثاني أيام عيد الفطر.. «ممشى أهل مصر» يستقبل زوار العيد وسط أجواء غائمة

رصدت مراسلة «إكسترا نيوز» نجاة الجبالي، من ممشى أهل مصر، أجواءً غائمة مع تساقط أمطار خفيفة ودرجات حرارة بلغت نحو 20 درجة مئوية نهارًا، ما انعكس على حجم الإقبال في الساعات الأولى من صباح ثاني أيام عيد الفطر، حيث تواجد الزوار بأعداد محدودة.

وأوضحت أن الممشى يفتح أبوابه خلال أيام العيد من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، مقارنة بالمواعيد المعتادة التي تبدأ من 9 صباحًا حتى منتصف الليل، في إطار التيسير على المواطنين خلال العطلات الرسمية.

وأكدت المراسلة أن الممشى لا يحتاج إلى استعدادات خاصة للمواسم، نظرًا لعمليات الصيانة الدورية المستمرة، سواء من حيث النظافة أو التجميل، ما يجعله جاهزًا لاستقبال الزوار على مدار العام، وليس فقط خلال الأعياد.

وقالت إن «ممشى أهل مصر» يمثل متنفسًا يوميًا للمواطنين بفضل امتداده بطول 1.8 كيلومتر على ضفاف النيل، مع أسعار دخول رمزية تبلغ 20 جنيهًا في الأيام العادية و30 جنيهًا في عطلات نهاية الأسبوع، ما يجعله وجهة مناسبة للأسر المصرية ومختلف الجنسيات.