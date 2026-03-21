انطلاقة عالمية مدوية.. موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام

أكدت سهيلة توفيق، رئيس تحرير موقع إذاعة القرآن الكريم، أنه بعد خمسة أيام من انطلاق الموقع وصل إلى نسبة طلب أكثر من 51 مليون زيارة حول العالم، وهو رقم فاق كل التوقعات، وأكبر دولة كانت مصر بـ41 مليون زيارة، تليها السعودية، ثم الإمارات.

موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام

وأضافت سهيلة توفيق، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الموقع أمتد لـ156 دولة حول العالم، كانت أهمها الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا، نتيجة الجاليات العربية الموجودة هناك، موضحة أن إذاعة القرآن الكريم هي إحدى الأذرع والقوي الناعمة لدولة مصر، وكان تحدي كبير تحول المتحوى بعد كل تلك السنوات بشكل رقمي.

تكامل مؤسسي بين وزارات الدولة

وتابعت أنه كان هناك تكامل مؤسسي بين وزارات الدولة، وهي وزارة الإعلام والإتصالات، حيث كان هناك تعاون مثمر أدي على عمل بنية تحتية قوية تستطيع أن تستوعب محتوي ضخم لأكثر من 60 عاما، تمثل فى 33 ألف حلقة إذاعية، بما يعادل أكثر من 13 و14 ألف ساعة بث مباشر.