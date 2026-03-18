تكريم حافظات القرآن الكريم و المتميزات بمسابقة عباقرة المدارس



كرم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، حافظات القرآن الكريم و المتميزات بمسابقة عباقرة المدارس بمدرسة حمزة السنباطى الثانوية بنات، وذلك بمبادرة جاءت برعاية النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ ، حيث أُقيمت فاعلية صباح اليوم شهدت أيضًا حضور النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و فايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو ، وتم استهلالها بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم .

والقى " محافظ دمياط " كلمة استهلها بتقديم خالص التهانى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، كما أعرب عن سعادته بمشاركته فى هذا الحدث بمدرسة حمزة السنباطى الثانوية بنات، لتكريم كوكبة من حافظات كتاب الله والمتميزات والمبدعات بمسابقة عباقرة المدارس وذلك برعاية كريمة من النائب وليد التمامى.

واكد ان ما حققته بنات المدرسة فخر للجميع ، فهو إنجاز متميز يثبت للجميع أن مصر منارة العلم والقيم ، كما أنه يُعد نموذج يحتذى به فى الاجتهاد والتميز ، ونواة بناء حقيقة للانسان والذى نحرص على تحقيقه ودعمه وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية.

كما تقدم لبناته الغاليات بخالص التهانى على ما أنعم الله به عليهن من حفظ كتابه الكريم ، ودعاهن إلى تحقيق المزيد من النجاحات و مواصلة الطريق ليكون القرآن الكريم دائماً نورًا يهدى خطاهن والتحلى بالقيم والأخلاق الحميدة

وتوجه " المحافظ " بخالص الشكر والتقدير إلى النائب وليد التمامى على هذه المبادرة الطيبة وجميع القائمين عليها ، لما يبذلونه من جهود مخلصة لرعاية النشء وتنمية قدراتهم العلمية والدينية

وجدد التهنئة إلى بناته واكد أن محافظة دمياط ستظل داعمة لكل المبادرات الهادفة التى تسهم فى بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة .

وشهدت الفاعلية اهداء درع تذكارى إلى محافظ دمياط وذلك تقديرًا لجهوده الداعمة للعملية التعليمية و رعايته لأبناء المحافظة، كما تم تكريم النائب وليد التمامى والنائب أمير الصديق و ياسر عمارة و فايزة فودة