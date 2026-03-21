إقبال متوسط على «الحديقة الدولية» في ثاني أيام العيد وسط أجواء معتدلة

رصدت مراسلة «إكسترا نيوز» هبة عصام من داخل الحديقة الدولية، توافدًا متوسطًا للمواطنين في الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الفطر، حيث حرصت الأسر على التواجد مبكرًا للاستمتاع بالأجواء الهادئة والتنزه داخل المساحات الخضراء.

وأوضحت أن الحديقة تفتح أبوابها من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً، مع سعر تذكرة يبلغ 15 جنيهًا فقط، بينما يُسمح بدخول الأطفال دون 4 سنوات مجانًا، ما يجعلها وجهة مناسبة لمختلف الفئات.

وأكدت المراسلة أن الحديقة استعدت لاستقبال الزوار عبر تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمرافق والألعاب، إلى جانب تعزيز الإضاءة، وتوفير خدمات تأمينية وطبية تشمل انتشار أفراد الأمن وسيارات الإسعاف للتعامل مع أي طارئ.

وأضافت أن الحديقة توفر أنشطة متعددة تشمل مناطق ألعاب للأطفال، وحديقة حيوانات صغيرة، إلى جانب مطاعم وكافيهات، مشيرة إلى أن الإقبال مرشح للزيادة خلال ساعات الظهيرة مع تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة نسبيًا.