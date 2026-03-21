استمرار توافد الزائرين على "حديقة ناصر" بأبوتيج في ثاني أيام عيد الفطر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار توافد المواطنين بكثافة على "حديقة ناصر" بمدينة أبوتيج لليوم الثاني على التوالي من أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن الحديقة ما زالت تستقبل أعدادًا كبيرة من الأسر والشباب والأطفال في أجواء يسودها الفرح والبهجة.

وأوضح المحافظ أن هذا الإقبال المتزايد يأتي في إطار حرص المواطنين على الاستمتاع بإجازة العيد داخل المتنزهات العامة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم، في إدارة الحديقة بكفاءة عالية، حيث تم التأكد من استمرار فتح الأبواب منذ الصباح الباكر، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، مع متابعة دورية لكافة المرافق والخدمات داخل الحديقة.

وأشار إلى الدفع المستمر بفرق النظافة التي تعمل على مدار اليوم لرفع المخلفات أولًا بأول، والحفاظ على المظهر الحضاري للحديقة، إلى جانب التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين وضمان قضاء وقت آمن وممتع لجميع المترددين.

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة كافة الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ.