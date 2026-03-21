محافظ أسيوط: إزالة فورية لـ4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأبنوب خلال العيد

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترات الإجازات، تنفيذًا لتوجيهاته بعدم استغلال عطلة عيد الفطر المبارك في أعمال البناء المخالف.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، تابعت على مدار الساعة من خلال فرق الرصد الميداني والمتغيرات المكانية، حيث تم رصد عدد 4 حالات تعدي على أرض زراعية بمنطقة بستان النيل، وعلى الفور تم تنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للبناء المخالف، مؤكدًا أن التعامل يتم بكل حسم ودون تهاون مع أي تعديات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية، لمنع استغلال تلك الفترات في ارتكاب مخالفات البناء.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقانون والحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها ثروة قومية، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في جهودها لتحقيق الانضباط والتصدي لكافة أشكال التعدي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.